PHILIPSBURG/ORANJESTAD – Sint-Maarten ta posponé apertura di frontera ku Estádos Unídos tòg riba promé di yüli. “E kantidat di kontaminashon ei ta alarmante”, minister Ludmilla Wever ta splika e desishon ku el a divulgá awe tardi numa. A posponé pa dos siman.

“Nos lo bai pèrdè un 3000 pasahero pa siman. Ta un desishon masha difísil pa nos ekonomia. Pero pa salubridat di nos isla ta un desishon fásil”, e minister di turismo, ekonomia, transpòrt i telekomunikashon ta bisa.

Sint-Maarten i Aruba ta e úniko paisnan den Reino ku ke habri nan frontera ku EU for di yüli. E motibu ta ku nan ekonomia ta dependiente di turismo merikano. Asina nan ta tuma un riesgo muchu mas grandi ku Kòrsou, e islanan BES i tambe Hulanda. Esakinan ta tene nan frontera ku EU será ainda.

‘Chèns riba un turista ku Covid-19 ta 10 te 50 bia mas grandi

Tur dos pais sa for di fin di mei ku nan ta tuma un riesgo mas grandi. Esaki a sali for di e último (di tres) konseho di e Outbreak Management Team (OMT) Karibe na e ministernan di salubridat di tur pais. A base di e konseho aki e mandatarionan na e islanan a disidí kon nan lo a habri nan fronteranan.

Ei den tin pará entre otro ku ‘e chèns riba un turista ku Covid-19 ta dies te sinkuenta bia mas grandi si esaki bini di Estádos Unídos ku si por ehèmpel e bini di Hulanda’. Tòg Sint-Maarten i Aruba a disidí di tuma e riesgo ei. Ku tur sorto di medida di prekoushon e islanan ta bisa ku nan por tene e riesgo manehabel.

Pero nan ta hasié na diferente manera. Merikano mester tèst promé ku nan drenta e avion pa Sint Maarten. Aruba ta pèrmití esaki tambe ora nan yega na e aeropuerto. Serka un tèst delantá kompanianan merikano lo no ke bula riba Aruba mas, e minister di salubridat Dangui Oduber a bisa algun siman pasá.

E pregunta di Ret Karibense serka kuantu kaso nobo di kontaminashon na Estados Unídos lo tin motibu pa Aruba no habri frontera riba 10 di yüli, Oduber no a kontestá ayera. “Nos ta mantené e desishon ainda pa habri riba 10 di yüli.” E ta bisa sí ku a puntra gobièrnu merikano si Aruba por habri frontera solamente pa estadonan ku ménos riesgo tambe.

Sobrá pais ta keda será pa Merka

Hulanda ta sigui Oropa, por lo pronto lo no atmití merikano. P’esei Boneiru, Saba i Sint-Eustatius lo no habri ainda pa EU. Gobièrnu di Boneiru djabièrnè 26 di yüni a bisa ku nan no sa si na lo tuma medida èkstra kontra pasahero di Aruba si e isla aki a habri frontera ku EU. Kòrsou tambe ta warda mira ainda. E último ta espesialmente importante pasobra buelonan di KLM i TUI riba e liña Hulanda-Aruba ta para na Kòrsou.