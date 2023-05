Apénas ta traha fleksibel òf partaim na Aruba. Miéntras esaki espesialmente lo yuda e industria kreativo ku e isla ta spera di start, hopi.

Asina e arubano Igmar Reyes ta bisa. Den dia e ta bankero, anochi e ta artista. Un kombinashon ku ta un ‘balansa perfekto’ p’e, ounke esaki ta sosodé ku hopi sakrifisio.

Reyes tin binti aña ku e ta artista i tambe ta publiká frekuentemente for di su ekspertisa komo sosiólogo tokante e sirkunstansianan di trabou na Aruba. Tin bia esei ta kondusí na hopi reakshon den komunidat.

“Semper mi tabata interesá den e lucha di e obrero, pesei mi a studia derecho di labor.” P’e dia di obrero ta nifiká para ketu serka esaki i pidi atenshon. Manera pa mas fleksibilidat den trabou.



‘No tin e libertat pa ta kreativo’

Traha flèks òf partaim ainda no ta biba na e isla. Esta no manera na Hulanda ku ademas ta kana dilanti na Oropa den trahamentu partaim. Pero arubano ku trabou pagá no tin e libertat òf e tempu pa ta kreativo òf sigui nan pashon, Reyes ta konkluí.

Ademas artista arubano semper mester skohe entre ekspreshon outéntiko i traha nan obra komersial pa por biba di dje. “Aktualmente bo ta mira relativamente tiki hende ku tin e libertat pa kombiná trabou i pashon.”

Komienso di e industria kreativo

Aktualmente tin un movementu na e isla di hende kreativo i trahadó di kultura ku ta empeñá pa hasi e industria kreativo visibel. Ku esaki e trahadónan di kultura ke diversifiká ekonomia arubano.

“Na Jamaica bo ta mira ku reggae komo produkto di eksportashon ta kontribuí na e produkto nashonal bruto. Pa Aruba esei lo por ta un solushon nobo tanten ku e ta úniko, lokal i komersial. Nos tin artista konosí manera Jeon ku ta traha bon internashonalmente, espesialmente pa e motibunan aki, Reyes ta bisa.

E ta boga pa un siman di trabou di 32 ora i un entrada básiko. E ora ei numa lo bini espasio pa posibilidat nobo pa arubano ku den nan tempu liber ke sigui na pashon òf ku ke ta kreativo, e artista arubano ta haña.

Mester di mas enseñansa di arte

Na Aruba tin un públiko chikí ku ta interesá den arte. Mas tantu hende ku tin tempu liber pa ta kreativo, mas tantu ta stimulá arte, ta Reyes su konvikshon.

Sí e ta haña ku pa esaki mas enseñansa di arte ta nesesario. “Pasobra hende ta inkliná na gusta algu ku nan konosé kaba.” Segun e esei ta enrikesé henter komunidat. Enseñansa tokante artista internashonal manera Frida Kahlo, Picassso. Pero tambe arubano mester siña mas tokante artista lokal manera Nigel Matthew, Mo Mohamed òf Ciro Abath, Reyes ta bisa.

Kon e mes ta mira e trabou di artista? “Mi no ta konsiderá esei trabou pasobra e ta duna mi energia. Ora mi yega kas anochi, mi ta kuminsá. Pa mi ta un privilegio pa por hasi esaki i haña pago p’e”, segun Reyes.