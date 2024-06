Na Kòrsou tin diesseis sùr ta biba kasi kompletamente isolá di mundu. Tras di trali den e kombentu nan ta biba un bida den silensio. Nan ta mira mundu pero nan no ta partisipá n’ e. E órden tin un solo mishon: resa.

“E tralinan aki ta duna un señal”, e sùr superior Maria de la Eucaristía ta konta for di e otro banda. “Bo no por djis kana yega aki. Aki den ta reina silensio i alegria. Nos ta resa i kanta, yen di fervor. Un espasio i un bida separá asina ta nesesario pa no pèrdè nos mishon for di bista.”

E sùrnan den Monasterio Mama di Dios ta biba tras di trali di e kombentu 24-7. Solamente si berdaderamente no por otro nan ta sali pafó di e murayanan, por ehèmpel pa un bishita na un spesialista médiko òf pa regla un pasport nobo.

Sùr Maria: “Nos tin kontakto mas poko posibel ku e mundu djafó, pero nos ta resa sí pa loke ta sosedé ei. Pa un defuntu di un famia, pa e víktimanan di un guera. Sin ku nos lesa notisia, tòg nos sa hopi.”

‘Esaki no ta un eskoho sino un bokashon’

Maria (44) mes a bini Kòrsou for di Aruba na aña 2004. “Mi tabata un hende muhé hóben regular. Mi a studia i mi tabatin un trabou, mi tabata kumpra paña bunita i mi tabata bai fiesta. Mi tabata stima mi famia. Ma bo sinti falta di algu.”

“Den mi kurason mi tabata sinti e deseo ei. E deseo pa ta mi so ku Dios. Mi a bini aki den e kombentu ku tur mi eksperensianan djafó i mi tabata sa mesora: aki ta mi lugá. E sintimentu di felisidat ku mi ta sinti, mi no por deskribí. E ta asina grandi ku mi no tin palabra p’e. Mi no a skohe esaki, ta Dios a yama mi.”

I asina tur diesseis sùr a kumpli ku nan bokashon. Sùr Maria (44) huntu ku e dos otro sùrnan arubano, di edat di 22 i 33 aña, ta un di esnan hóben. E otronan ta bini di Spaña, Sùit Korea, Puerto Rico, Repúblika Dominikana i Angola.

Resa i keda ketu

Paden tras di e tralinan ei, tin un régimen severo di orashon, estudio i silensio. E sùrnan ta resa shete be pa dia. E promé orashon ta mitar di un di anochi, e di dos rònt di mitar di kuater di mardugá. Un orashon asina ta dura tres kuartu di ora i semper ta bai huntu ku e kantamentu di salmo òf kantika gregoriano. Mitar di ochi di meinta tin misa i djadumingu e misa ta mitar di diesun. Kreyente di pafó por asistí na e misa for di e kapia.

Loke ta reina ta silensio. Desayuno, kuminda di mèrdia i di anochi, tur ta tuma lugá den silensio. E ora ei e sùrnan ta skucha muzik spiritual òf ta lesa tokante e bida di santu i for di ‘Observatorio Romano’, e korant di Vatikano. Na fin di atardi tin tempu pa un lès di un sùr òf un pader.

Den e mesun silensio, sin papia, ta hasi tur sorto di tarea doméstiko. Esun ta kushiná, e otro ta kose paña ku a kibra òf ta laba paña. Un otro atrobe ta kosechá fruta òf ta traha hòsti. “Aki semper bo tin algu di hasi”, sùr Maria ta bisa.

‘Bèl ta bati’

Dos bia pa dia tin espasio pa tòg papia ku otro: un ora den atardi e mei ora anochi promé ku e último orashon. Sùr Maria: “E ora ei nos ta kompartí nos sentimentunan tokante loke a sosedé durante e dia, tokante evangelio, pero tambe di notisia djafó. E regla ta ‘ketu i solamente loke ta nesesario’.

Asina e diesseis sùrnan ta move denter di e murayanan di Monasterio Mama di Dios. Tur dia e mesun ritmo. Di orashon pa misa, di desayuno pa kuminda di mèrdia, di laba ko’i kibra pa laba paña. Den e ritmo sosegá aki, serka pero tòg leu di e turbulensia di e bida di tur dia ei ‘fo. Sin oloshi. Ta e sùr ku ta bai klòk so sa ta kuant’or tin. “Ata bèl ta bati”, sùr superior Maria ta bisa na final di nos kombersashon. Tempu pa e orashon di kuartu pasá di sinku.

Mester di yudansa urgentemente

E kombentu Monasterio mama di Dios ta kai bou di e òrdu spañó di Dominikano i ta kompletamente dependiente di donashon. E promé dies sùrnan a yega Kòrsou for di Spaña riba 21 di yüli 1974. Aktualmente despues di sinkuenta aña kuater di nan ainda ta biba den e kombentu na Kòrsou. A amplia un di e kambernan di drumi ku un kamber di baño i a transform’é den un sala di kuido. Aktualmente mester di sèn urgentemente pa mantenshon ku a kai atras di e edifisio (kuenta di MCB #67820806, na nòmber di Monasterio Mama di Dios, Scherpenheuvel 3, Kòrsou.)

Hòsti pa gana sèn adishonal

E sùrnan ta traha rosario i hòsti pa gana poko sèn aserka. E hòstinan ta bai tur seis e islanan di e Obispado Willemstad (Aruba, Boneiru, Kòrsou, Saba, Sint Eustatius i Sint Maarten) i esei ta paga mas o ménos 2000 florin pa luna.