Archivo spièrtá: Manual pa e búskeda di bo antepasadonan karibense

Serana Angelista tin un mama hulandes i un tata yu di Kòrsou. Kaminda tabata fásil pa e buska e historia di e famia di su mama, tabata hopi mas difísil pa haña sa mas di e antepasadonan di su tata. “Na mucha mi a kere ku lo ta mes fásil pa deskubrí mi tata su desendensia komo e di mi mama, pero a resultá ku no t’asina”, Angelista ta bisa.

Su perseveransia a hib’é e registronan di sklabitut, kaminda el a deskubrí e relatonan fragmentá di su antepasadonan. E búskeda desafiante aki a inspir’é pa kompilá su buki: ‘Archivo spièrtá: un guia alternativo pa haña bo antepasadonan karibense’.

E komplikashon di archivo kolonial

E buki ta elaborá riba e difikultatnan pa deskubrí antepasado Yu di Kòrsou via archivo kolonial. “Mi a realisá ku mi no ta e úniko persona ku ta topa ku e problemanan aki”, Angelista ta bisa. Huntu ku e históriko Rowan van der Stelt, ku a yud’é pero ku tabata topa ku e mésun opstákulonan, Angelista a traha riba e solushonnan. Su buki ta duna rekurso i método pa hende ku ke hasi e mésun búskeda.

‘Archivo spièrtá: e guia alternativo pa haña bo antepasadonan karibense’ ta un manual amplio pa buska den archivo kolonial. E ta kontené tep pa interpretá dokumento i komprondé e konteksto históriko. Angelista ta enfatisá e importansia di opservá konteksto históriko i sosial pa yena e burakunan den informashon.

‘Ounke mi no por a deskubrí mi palu genealógiko bèk asina leu ku mi a spera, e komprenshon di e konteksto mas amplio históriko a laga mi sinti konekshon i sosiegu”, e ta bisa. E buki ta espesialmente útil pa desendiente di hende sklabisá di Kòrsou, pero por apliká e métodonan na otro isla karibense tambe.

E buki ta kuminsá ku un bista general di archivo kolonial, kaminda ta splika kiko nan ta kontené i kon nan a originá, di registro sivil te registro di esklabo. Angelista ta ofresé un método un pia un pia pa ehekushon di investigashon di archivo i ta sugerí enfoke alternativo ora no tin posibilidat di deskubrí palu genealógiko direktamente.

Reto i speransa

“Archivo ta lanta for di soño” tambe ta ilustrá e retonan spesífiko di Kòrsou. Kontrali na Sürnam, kaminda esnan sklabisá hopi bia tabatin nòmber úniko, e hendenan na Kòrsou tabata haña nòmber ku tabata usa frekuentemente, loke ta hasi e búskeda mas difísil”, Angelista ta bisa. “Mi antepasado, Lucia Martina, tabata djis un di hopi hende ku e fam ei, loke a trese difikultat pa haña sa su historia eksakto”, Angelista ta bisa.

No opstante e retonan aki e buki ta ofresé speransa i solushon práktiko. E ta kontené komprenshon di otro investigadó i instansha manera museo Tula, ku segun Angelista ta un fuente importante. Tambe e ta trata kon inisiativa lokal di herensia artístiko i kultura, manera esnan di Rose Mary Allen ta kontribuí na e mantenshon i komprenshon di pasado.

Disponibilidat

Archivo ta lanta for di soño: e guia alternativo pa haña bo antepasadonan karibense lo ta optenibel grátis for di fin di sèptèmber, ku un promé tirada di 750 ehemplar tantu na Hulanda komo na Kòrsou, Archivo Nashonal di Kòrsou i The Black Archives na Hulanda.

Angelista ta spera ku e buki lo alkansá un públiko grandi i ku e lo trese guia i konsuelo pa esnan ku ke komprondé nan herensia. Angelista su biahe i su buki ta enfatisá e importansia di warda archivo históriko i hasi nan aksesibel. “Ta krusial pa rekonosé i komprondé e historia ku nos ta kompartí, no solamente pa nos propio identidat, sino tambe pa e futuro generashonnan.