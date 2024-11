Ekskavashon na Kòrsou ta revelá sekreto di 3700 promé ku Kristu

Un tim di arkeólogo, entre nan Claudia Kraan di National Archaeological – Anthropological Memory Management (NAAM) Curaçao, a ekskavá un sitio históriko impreshonante na Kòrsou. E deskubrimentu aki posiblemente ta prueba e presensia humano di mas bieu na e isla ku hayasgo ku ta data di mas o ménos 3700 aña promé ku Kristu.

Investigashon ku kolaborashon internashonal

E proyekto ku ta ehekutá den kolaborashon ku instansia manera Simon Fraser Academy na Canada, e Instituto Max Planck na Alemania i otro partner internashonal, ofisialmente a kuminsá na 2018. Ounke COVID-19 a tarda e trabou di práktika, a hasi e promé ekskavashon na 2022. E arkeólogonan a fókùs riba e investigashon di kambio den paisahe i biodiversidat for di e promé bibamentu di hende na e isla.

“Nos ta wak e influensia di hende riba e paisahe for di e momento ku nan a yega aki”, Kraan ta konta. “Nos ta hasi esaki for di diferente disiplina, manera arkeologia i investigashon di pollen, pa haña un bista mas amplio di e manera ku e biodiversidat i e paisahe a kambia den kurso di e siglonan.”

A deskubrí e graf i e sitio di fogon di mas bieu

Un di e hayasgonan di mas espektakular ta e deskubrimentu di loke posiblemente ta e tumba di mas bieu di Kòrsou, huntu ku un sitio di fogon ku segun e arkeólogonan a usa diferente bia. E prueba aki di aktividat humano ta kontené entre otro resto di animal, manera kokolishi i wesu di piska, pero tambe artefakto manera pieda di kandela i serámika.

“Nos a manda karbon di e fogon pa pone fecha ku C14, i el a resultá di ta hopi mas bieu ku nos a ferwagt”, Kraan ta konta entusiasmá. “E ponementu di fecha a indiká ku a usa e sitio di e fogon banda di 3700 promé ku Kristu. Esaki ta nifiká ku e hendenan a bini Kòrsou ku kanoa i a forma nan bibá aki.”

Koba ku límite pa laga futuro generashonnan probechá

Ounke e hayasgonan ta importante, e tim ta enfatisá ku nan ta koba ku kuidou. Kolega arkeólogo Amy Victorina ta splika: “Arkeologia ta un siensia destruktivo, pasobra bo por koba saka un kos un bia so. Nos ta trata di warda mas tantu kos posibel na e sitio, pa futuro generashonnan ku téknikanan mihó kisas por buska mas informashon.”

Un di e retonan pa e tim ta pa protehá e sitionan kontra bishitante kaweta. Kraan i Victorina ta hasi un apelashon pa no bai ku nada for di e sitionan arkeológiko. “Nos ke prevení pa informashon balioso bai pèrdí. Pesei nos ta traha na un proyekto kaminda boluntario via e app ta yuda mónitòr e sitionan di herensia”, Kraan ta konta.

Komprenshon nobo tokante kambio

E análisis di e material ku a ekskavá ta kontinuá ketu bai ainda. Segun Kraan den e lunanan binidero nan ta ferwagt di haña komprenshon nobo tokante e kambio den e paisahe i e biodiversidat for di e promé presensia humano na e isla. “Nos ta spera di por kompartí resultado nobo ku públiko durante un dia habrí”, Victorina ta agregá.

E hayasgonan na Kòrsou ta añadí nan mes serka un investigashon mas amplio di e habitantenan di mas trempan di e Área Karibense. Ta posibel ku hende for di aki a sigui bai e Antianan Grandi. Pero pa esaki mester di mas investigashon”, Kraan ta bisa.

E sitio di haña kos di mas bieu na Kòrsou no solamente ta di balor grandi sientífiko, sino tambe ta ofresé un bista fasinante riba e bida di e promé habitantenan di e isla.