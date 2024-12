Kòrsou a basha un kantidat rèkert di sushi

Un desishon di gobièrnu di Kòrsou pa, pa medio di un eksperimento, hasi tiramentu afó di sushi grátis, a kondusí na un oumento enorme di e kantidat di sushi ku a entregá. Asina na sèptèmber, e promé luna di e proyekto, na e dos sitionan di tira sushi na Kòrsou, huntu a entregá un kantidat rèkert di 32 mion kilo. Esei ta nifiká un oumento di 370%, òf mihó bisá 23 mion kilo di sushi èkstra, kompará ku e 9 mion kilo ku normalmente ta kolektá pa luna.

Pa tira kantidat chikí di sushi normalmente ta grátis na e isla. Pero pa kantidatnan mas grandi, por ehèmpel material di konstrukshon, sushi di limpia kurá i muebel kibrá, mester paga. Pero e isla hopi tempu kaba ta eksperensiá sushi ku a tira afó ilegalmente. Den mondi, kant’i kaminda òf den repi chikí di naturalesa, regularmente ta haña stof, frishidèr òf kolchon bieu. Gobièrnu riba gobièrnu a trata via kampaña di konsientisashon pa kambia hende su komportashon.

Te e dia ku minister Javier Silvania a disidí un otro enfoke. E ‘superminister’ (e ta minister di Finansa i di Salubridat, Naturalesa i Medio Ambiente i for di ougùstùs tambe temporariamente di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar) a disisdí di hasi tiramentu di sushi grátis mas ku dos luna pasá.

E motibu direkto tabata e situashon den e área di Dam Pretu, ku ta keda den e parti ost di e isla. Ei tiramentu di sushi ilegalmenste a bira un problema diario. Inkluso kimamentu ilegal di sushi, loke a kondusí na molèster enorme pa e habitantenan di e bario.

Silvania i su ministernan na yüli i ougùstùs pa motibu di e esaki a organisá reunion di bario pa buska solushon. E asosiashon di shafùr di pikòp ei a trese dilanti ku e gastunan haltu pa tira sushi pa algun di nan ta un motibu pa tira sushi afó ilegalmente. Pa Silvania esaki tabata un ‘eye-opener’ i finalmente un motibu pa disidí un solushon simpel: tira sushi afó grátis.

Ainda hende mester identifiká nan mes promé ku nan tira sushi tantu na Malpais komo na Koraal Specht, pero awor e kuenta ta bai pa minister Silvania. Den e promé luna di e proyekto esaki a kondusí na un oumento di 370% di e kantidat di sushi ku a tira afó, pero tambe un faktura di e kompania di prosesamentu di sushi Selikor di mei mion florin pa Silvania.

No tabata motibu pa spantu serka e minister, na su petishon Konseho di Minister riba 30 di òktober a disidí pa prolongá e proyekto di tira sushi grátis na e sitionan di Selikor te ku 31 di desèmber 2025.

Ku esei a prolongá e temporada di pruf di dos luna (sèptèmber i òktober di 2024) ku mas ku un aña. Un di e argumentonan di Sylvania p’esaki: “Asina nos ta tene e isla limpi i si tira sushi ilegalmente tambe nos mester paga Selikor pa limpia esaki.”

E prolongashon di e proyekto di tira sushi afó grátis segun gobièrnu ta yuda ku e kombatimentu di tiramentu ilegal di sushi, ‘un problema ku ta kousa daño severo na e abitabilidat i e medio ambiente di Kòrsou’. Pa medio di eliminashon di e gastunan di tira sushi, ta ofresé e sushi na un manera legal i ta deskurashá tiramentu di sushi na un manera ilegal, segun gobièrnu.

Banda di e proyekto di tira sushi grátis e kampaña di limpiesa i konsientisashon ‘Di bo, Pa bo, Ku bo’ ainda ta sigui te fin di desèmber 2024. E kampaña segun gobièrnu ta hunga un papel importante den e ambishon pa haña un Kòrsou mas limpi i mas salú.

E kampaña ‘Di bo, Pa bo , Ku bo’ tin dos meta prinsipal: Oumentu di e konsientisashon di e komunidat tokante e importansia di un ambiente limpi pa biba i e kontribushon aktivo na e limpiesa di e isla i pa kita e lugánan kaminda plaga ta brui.

Pa realisá esaki for di sèptèmber durante tres siguiente wikènt a pone kònteiner pa tira sushi na kuater sitio stratégiko den seis region ku ta sigui otro. Esaki ta hasi mas fásil pa habitante deshasí di nan sushi na un manera responsabel i ta kontribuí na un Kòrsou mas limpi, mas seif. E akshon aki tambe ta trese hopi sushi.Banda di esaki segun ministerio di Salubridat, Naturalesa i Medio Ambiente (GMN) tur dos kampaña di limpiesa ta haña konosementu i eksperensia importante. Lo usa e komprenshon, segun un mensahe di prensa di ministerio, ‘pa formulá un maneho di sushi di término mediano i largu, dirigí riba prosesamentu duradero di sushi, resiklahe i prevenshon.’

E futuro maneho tin komo meta pa ofresé un solushon struktural pa maneho di sushi, ku kua Kòrsou por sigui desaroyá su mes pa bira un isla limpi i salú. Minister Silvania ta enfatisá: “E resultadonan di tantu e proyekto di tira sushi grátis komo e kampaña ‘Di bo, Pa bo, Ku bo ta demonstrá ku nos ta poniendo pasonan grandi pa un Kòrsou mas limpi.

E inisiativa aki no solamente ta ofresé nos e posibilidat pa trata e problema di sushi mésora, sino tambe pa haña vishon balioso pa un maneho di sushi duradero ku ta na benefisio di Kòrsou.” Tur hende no ta di akuerdo ku e palabranan ei. No opstante e éksito di e akshonnan di limpiesa ainda e isla no ta limpi na hopi lugá. Esei tin di hasi entre otro ku e echo ku hende ta tira sushi kantu di kaminda públiko.

Un hende ku tin hopi di hasi ku esaki ta ‘Kunukuman”, un seudónimo pa un persona 65+ hulandes aktivo ku den e último kuater añanan kada djadumingu (ya kaba 200 bia) den algun ora ku un grupo di boluntario ta limpia un área.

Tur siman e ta pone riba Facebook kuantu sushi a kolektá. Segun e su trabou ta keda nesesario. “Ainda tin masha hopi sushi, Kòrsou mester bira mas limpi”, asina el a skibi riba 3 di novèmber. Segun e ta un kestion di mentalidat tambe. E mes a indiká ku e lo sigui limpia te dia no tin mester mas. E ta spera di inspirá hopi hende ku su akshonnan.