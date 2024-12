Artista karibense Kevin Rooi ta diseñá maleta pa Eastpack

No ta fásil tur ora di biba di bo arte. Esei Kevin Rooi tambe a ripará ora despues di akademia di arte el a bai buska trabou. Dos aña largu el a haña rechaso riba rechaso. Pero el a logra, i tur esei danki na sosten di e hendenan rònt di dje. Espesialmente su mayornan, ku a dun’é e espasio pa hasi loke ta hasié kontentu. Entretantu e ta diseñadó pa un kompania di propaganda na Amsterdam i e traha huntu ku nòmber grandi manera e marka di tas konosí Eastpak. “Un trabou den arte berdaderamente ta posibel.”

Kevin, ku a nase na Kòrsou, for di mucha tabata gusta arte mashá. “Mi tabata un mucha ku semper i tur kaminda tabata pinta.” Su mayornan ta lag’é hasi tur loke ku e gusta, kontal ku finalmente e por gana sèn ku esaki. Kevin ta rekonosé ku esaki ta basta úniko pa mayor karibense.

“Kaminda ku mi a sali hopi mayor ta haña importante pa nan yunan haña un trabou serio, algu den ekonomia òf teknologia por ehèmpel. Mi ta komprondé, nan ke un bon futuro pa nan yu, ku seguridat finansiero.” Den arte naturalmente esaki ta ménos fásil. Ademas den e tempu ei no tin ehèmpel pa

Kevin na e islanan.

“Hende no ta duna masha balor na design. Si bo habri un kompania nobo, bo ta habri un página di Facebook, pone bo nòmber riba e edifisio ku lèter grandi, i kla.” Pa e motibu ei na promé instansha Kevin ta skohe pa un edukashon pa arkitekto na Aruba, kaminda e ta pasa e di dos parti di su hubentut. “Mi no tabata gusta esaki berdaderamente. Mi a spera ku lo tin hopi libertat di diseñá, pero no tabata asina. Tabata hopi inside the box.”

Typomento

Su mayornan tambe tabata mira esaki: Kevin sin arte no ta Kevin. Ora su tata bini kas ku un revista tokante design, Kevin sa: ta esaki mi ke. E ta skohe pa bai Hulanda i studia Graphic Design and Illustration. Banda di esaki e ta traha tur ku tin komo trahadó freelance pa su propio kompania di tipografia Typomento.

Foto: Kevin ku su diseñonan pa Eastpak. Potrèt: Archivo Kevin Rooi

Tipografia – e arte i téknika di dunamentu di forma i diseño tipográfiko pa hasi esaki legibel, atraktivo i visualmente interesante – te ainda ta su spesialidat. Despues di kaba di studia Kevin un temporada ta kai den un buraku. E ta troka kas bai biba na Randstad, e pandemia ta kuminsá, i ta resultá ku pa haña trabou ta mas difísil ku el a ferwagt. E ta haña rechaso tras di rechaso.

Forsosamente e ta keda traha un tiki mas komo freelance, pero bon mirá e ta spera di haña un trabou fiho. Ora e no sa mas kiko e hasi e ta trata un edukashon di master, pero esei no ta nada p’e. Awor ku e ta mira bèk riba e temporada aki e ta mira e banda positivo tambe di esaki: Ora bo sinti bo berdaderamente down, bo no tin nada mas di pèrdè. Esei ta duna forsa.”

Finalmente tur kos ta resultá bon i despues di diferente trabou serka kompania grandi awor e ta na su lugá serka Joe Public, un kompania di propaganda na Amsterdam. “Mi ta den un posishon kaminda mi tin mas libertat”, e ta konta.

Mester tin kurashi

“E grasioso di e kompania aki ta ku nan tin e kurashi pa desviá di e petishon di e kliente i tin e kurashi pa bai nèt pa algu diferente.” Kurashi ta importante segun Kevin. “Si bo hasi eksaktamente loke e kliente ke bo ta bira manera un prenter.” Banda di su trabou e marka grandi di tas Eastpack ta aserká Kevin, pidié si e ke traha un ‘liña di maleta custom limited’ pa nan. Pa bo mira, tin bia mester traha duru, pero finalmente bo ta yega sí. E maletanan ku e diseño di Kevin Rooi entretantu a bende tur.

FOTO: Kevin na trabou

Loke a yuda Kevin ta e komunidat ku el a konstruí. “Berdaderamente bo mester di hende ku bo por papia ku nan ora bo ta den difikultat.” Ademas bo mester di konekshon pa logra den e mundu kreativo. Esaki e gustosamente e ke konsehá hende ku ke hasi algu ku nan kreatividat. “Asta si bo ta entrovèrt tin manera pa bo nètwèrk ku ta pas serka bo.”

Apresio

E ke enfatisá serka hende ku bo mester hasi loke bo gusta, pero – manera su mayornan a enfatisá – mester paga bo sí. “Bo mester risibí apresio sí pa bo trabou, un trabou den arte ta posibel masha bon!” Ounke e tin diesdos aña kaba ta biba na Hulanda, Kevin ta ripará ku su trabou ta bira mas i mas kultural i influensianan di su hubentut ta sali. “Mi no sa eksaktamente ta kon bini” e ta pensa na bos haltu. “Tur kos ku mi traha ta manera un reflèks. Awor outomátikamente e ta bira manera un fusion di diferente kultura.”

Ainda e tin hopi hende di e islanan rònt di dje. “Esei ta inspirá mi”, e ta bisa. Poko tempu ei su mama a bin bishitá i e por a traha un mural grandi na Breda (mira e potrèt ariba di e artíkulo aki), pa kua el a laga kultura karibense inspir’é. “Mia haña esaki masha bunita pa hasi huntu ku e hende muhé ku a hasi mi loke mi ta awe – un bunita momentu full circle.