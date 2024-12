Daño di koral na Tugboat: apelashon pa akshon despues ku plataforma di bora a a destruí ref

Doño di skol di sambuyá Hans Pleij ta bati alarma despues di a sambuyá na Tugboat, un di e sitionan di sambuyá di mas gustá na Kòrsou. Pa su horor el a deskubrí daño formal na e koral, probablemente kousá pa e thruster di un plataforma di bora ku ta keda na e pir. “Tabata un shòk”, Pleij ta konta. “Kaminda normalmente tin spòns i lima ta krese, tur kos a disparsé. Bou di e pir e ref a disparsé kompletamente. E daño desastroso ta sigui te na e promé bòlder den laman.”

Un ref destruí

Na ora di sambuyá e grandura di e daño a sali na kla lihé. Pley a topa un fòndu di laman reboltá i a haña pida pida heru laminá ku anteriormente no tabata tei. “Probablemente pa motibu di e mal tempu e thrusternan di e plataforma a kousa un koriente fuerte di awa. Tur kos a laba bai,” e ta splika.

Pleij ta enfatisá ku e daño aki por tin konsekuensia enorme pa e turismo di sambuyá. “Turismo di sambuyá ta atraé hende di rònt mundu. Si nos sigui daña e ref, hotèlnan ta keda bashí i nos ta pèrdè un gran parti di nos entradanan.”

Negligensia struktural

Pleij severamente ta kritiká e falta di supervishon i vigilansia. “Segun Dammers no ta permití pa usa thruster sin mèldu esaki serka Kompania di Tou Kòrsou (KTK) i Inspekshon di Haf, pero atrobe esaki a sosodé. Entretantu e ref ta keda kanfuñá sin por drech’é nunka mas.”

Hans Pleij. Potrèt Kim Hendriksen

Dammers, e kompania ku ta responsabel pa e logístika di nabegashon, a konfirmá di ta na altura di e situashon, pero a referí na CPA (Curaçao Ports Authority). Te awe CPA no a reakshoná riba pregunta di Caribisch Netwerk tokante e insidente.

E insidente no ta pará riba su mes. Pleij ta mustra riba daño anterior, manera durante e konstrukshon di Mega Pier II. “E tempu ei a lastra un anker pasa riba e ref. Skolnan di sambuyá e tempu ei a pon’é para bèk, pero te dia di awe nos ta warda kompensashon. Palabra sí, pero akshon nunka.”

Ku su fundashon Coral Reef Restoration Team Curaçao, Pleij tin añanan largu ta drecha e refnan dañá. “Nos ta kria koral ku ta bou di menasa i ta trata di drecha

e ref, pero esei no tin sentido si insidente manera esaki destruí e ref atrobe. Ta manera ta karga awa hiba laman.”

Yamada pa akshon

Pley ta apelá pa medida mas severo i mihó mantenshon. “Gobièrnu mester tuma responsabilidat i rekurí na un partido independiente manera CARMABI pa evaluá e daño. Kalkulá e gastu i laga e partidonan responsabel paga. Otro kaminda na mundu bo ta haña un but enorme si bo hasi esaki. Aki no ta sosodé nada.”

Potrèt Hans Pleij

Segun Pleij ta tempu pa tuma akshon. “Nos mundu di bou di awa ta úniko i ta meresé protekshon, no destrukshon. Nos mester mantené nos ref, no solamente pa nos mes, sino pa e siguiente generashonnan tambe. Esaki no ta e futuro ku nos ke pa Kòrsou.”

Reakshon CPA

CPA den un reakshon ta laga sa ku el a tuma nota di e supuesto insidente i ta laga sa ku e Inspekshon di Seguridat di Haf ta hasiendo un investigashon di esaki. “Si drenta un keho, e inspekshon di seguridat di haf bou di maneho di e havenmeester ta ehekutá un investigashon. E investigashon ei ta tumando lugá.”