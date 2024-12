Di repente tin un oumento grandi di violensia di arma na Boneiru: habitantenan ta prekupá

Último tempu di repente Boneiru a hañ’é ku un oumento drástiko di violensia di arma. Kaminda ladronisia chikí ya kaba tabata den notisia regularmente, ta manera e delitonan aktualmente ta bira mas i mas serio. Na novèmber den un wikènt tabatin tres insidente ku arma. Pa promé bia asta tabatin un tiramentu ku resultado fatal. Habitantenan ta prekupá i ta spekulá tokante e kousanan di e desaroyo preokupante aki.

Boneiru ta konosí komo un isla trankil i seif. No tin nodi di sera bo outo na yabi i bo por djis laga bo kosnan kantu di laman un ratu. Esta, semper tabata asina. Último tempu tin mas i mas notisia tokante ladronisia na Boneiru, espesialmente na playa kaminda tin hopi hende. Tambe tin mas i mas forma violente di ladronisia i ta manera tin un trènt di un oumento di violensia ku arma na Boneiru.

Oumento di violensia ku arma

Riba 10 di novèmber tabatin notisia grandi: pa promé bia un tiroteo ku víktima mortal a tuma lugá na Boneiru. A mata Ismar de Palm di 21 aña di edat ku vários tiru. E malechor, tambe un hóben den su di 20 añanan di edat, djis despues a mèldu serka polis. Den e mesun luna den un wikènt a okurí tres insidente mas ku violensia di arma. Riba 22 di novèmber dos hòmber bistí na pretu ku kara tapá i mek un arma riba un hóben pa hòrta su skuter bai kuné.

Mas lat e dia ei a tabatin tiru den besindario di Tronco Snack. E malechor a menasá un hòmber ku un arma di kandela i despues a tira algun bala den laira. No tabatin hende heridá pero hopi hende a mira esaki sosodé, pasobra e insidente a okurí di dia kla. Na promé instansia e tiradó a kore bai, pero e próksimo dia e mes a mèldu serka polis. Ta trata di un hòmber di 19 aña di edat.

E mesun wikènt ei, anochi di djadumingu 24 di novèmber, un atrako armá a tuma lugá na e supermerkado chines Jia Xing (mira potrèt). Atrobe e malhechornan tabata dos hòmber bistí na pretu ku kara tapá. Nan a menasá e personal di e supermerkado i a bai ku hopi sèn kèsh. Lo ta trata di dos hòmber haltu ku kabei largu, ku probablemente a aparesé na pia for di e mondi dilanti di e negoshi.

Pueblo ta preokupá

Tin hopi reakshon den medionan sosial riba e notisianan aki, ku hende ta usa pa ekspresá prekupashon. “Ta unda ta bai ku mi Boneiru stimá? Esaki no ta normal”, un hende ta reakshoná. “Kiko ta pasa ku hubentut na Boneiru?” un otro persona ta puntra su mes, pasobra hopi bia ta hende hóben ta embolbí.

“Ta kon nan por hinka algu asina den nan kabes?” E seri di insidente aki klaramente ta kousa indignashon i fèrdrit bou di habitante di Boneiru. Diferente usadó di Facebook ta reakshoná ku algu mester kambia drástikamente serka Kuerpo Polisial Hulanda Karibense. Otro hende ta reakshoná ku “e sorto di hende aki”, pues hende kriminal, “no ta pertenesé na nan isla”.

Kresementu di Boneiru

Ku e último remarke aki ta manera ta referí na un aklarashon hopi usá pa e problema: hende djafó ta kere ku nan por probechá di e situashon ekonómiko relativamente bon na Boneiru. Hopi Boneriano tin e idea ku e oumento di kriminalidat ta bai huntu ku e sifranan haltu di imigrashon, i espesialmente e imigrashon di hende di e region. Den e region, Boneiru ta konosí komo un isla ku un ekonomia relativamente bon. “Hende di isla kaminda e ekonomia ta mas malu ta bin probechá aki”, un habitante di Boneiru ta suponé.

Ounke ku generalmente no ta asina ku imigrante tin mas komportashon kriminal ku habitante outóktono, naturalmente no ta improbabel ku, ku mas hende na e isla, ta bini mas problema tambe. Di tur manera t’asina ku imigrashon – i espesialmente di imigrante bon pará finansieramente – ta kontribuí na oumento di preis riba merkado di kas di biba, tantu kas di hür komo kas di kumpra. Si den kaso di insidente kriminal ta trata espesialmente di hende djafó – tantu imigrante komo bishitante temporario – no ta konosí.

Problema finansiero

Sí ta konosí ku hopi habitante boneriano tin problema finansiero. Esaki e Monitor Brede Welvaart Caribisch Nederland 2024 di Centraal Bureau Statistiek (CBS) a notifiká. CBS a demonstrá ku e satisfakshon ku e situashon finansiero di habitante ta mas abou ku na Hulanda Oropeo. Na aña 2021 binti porshento di e habitantenan di Boneiru a indiká di ta pasa trabou finansieramente. E entrada promedio na Hulanda Karibense na 2022 tabata entre sesenta i setenta porshento di e di Hulanda Oropeo, i esei miéntras ku e bida na Boneiru ta basta mas karu i ta birando mas karu atrobe. Sigur un terser parti di e mas o ménos trinta mil habitantenan di e islanan BES ta biba bou di e mínimo di pobresa, a sali for di un investigashon di e Komishon mínimo sosial na Hulanda Karibense. Ademas ta reina un desigualdat enorme di entrada.

Den e temporada di Pasku e boneriano gusta invertí den paña pa bisti, kuminda i dekorashon. Potrètnan Deborah Bremmer

Temporada karu di Pasku

Ademas ta bini aserka ku e temporada binidero di Pasku ta un temporada karu. Habitantenan di Boneiru ta sospechá ku esaki ta hunga un ròl den e oumento di kriminalidat. “Aki ta un tradishon pa hasi hopi gastu ku dianan di fiesta: hende ta kumpra paña nobo, ta komo hopi, ta dòrna kas”, un habitante di e isla ta klarifiká. “Tin un sierto preshon pa partisipá na esaki, pero e preisnan ku ta oumentá ta hasi esaki mas i mas difísil.”

Ta di spera ku e dianan di fiesta ta kontribuí na un sintimentu di solidaridat na e isla.

Di otro banda e temporada di Pasku afortunadamente tambe ta trese lus. Ta di spera ku banda di e gastunan finansiero, e dianan di fiesta tambe lo kontribuí na un sintimentu di union i sosten den e komunidat. Koheshon sosial, òf e medida den kua miembronan di un komunidat ta relashoná na otro i ta sinti nan mes responsabel pa otro, generalmente ta hunga un papel importante den e promoshon di seguridat. Sinembargo, ta importante pa tuma e preokupashonnan di sèn i e violensia relashoná na esaki na Boneiru na serio.