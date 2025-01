Mamanan soltero di Kòrsou hopi motivá pa bira empresario na Hulanda

Tin hopi interes serka mamanan soltero di Kòrsou, pa bira empresario, (ZZP’er) partikularmente den e provinsia di Groningen, ku ta e úniko provinsia ku ta prepará kandidatonan empresario, durante un aña largu.

Riba enkargo di gemeente Groningen, Danette Hoyer di Kòrsou, ta yuda hendenan kuminsá ku nan propio negoshi. Den e training di seis siman, tin 9 workshòp i Danette ta guia nan ku vários asuntu, entre otro e partisipantenan ta haña yudansa pa skirbi nan Plan di Negoshi (Ondernemingsplan). Danette Hoyer tin 36 aña bibá na Groningen, el a studia Sociaal-Juridische Dienstverlening, Sikologia i Lei.

Uitkering

Prinsipalmente e hende muhé di Kòrsou ta hopi motivá, tin inisiativa, ta dispuesto pa tuma reto, i ta hopi organisá. Danette: “Maske nan ta mama soltero, nan ta logra organisá nan mes pa sigui e preparashon.’’

Mayoria di e kursistanan ta hendenan ku tin un tempu kaba na Hulanda, ta kobra uitkering i nan ta na altura di kon vários asuntu ta funshoná, entre otro relashoná ku belasten/impuesto. Di e otro banda tin hende ku a yega Hulanda resientemente i den un korto tempu ke bira independiente. ‘’Esei no ta funshoná, pasobra ainda nan no tin seguridat sosial, por ehèmpel un bibienda riba nan propio nòmber’’, Danette ta splika.

E hendenan ku no tin uitkering, tambe por sigui e kurso, pero nan no ta risibí e guia di un aña serka Danette. Gran parti di e kursistanan ta finalisá nan guia den/entre 6 luna ku 1 aña. ‘Despues mi no tin kontakto ku nan mas, pasobra nan negoshi ta bai bon’. Ora ku e kursistanan ta gana sufisiente plaka pa mantené nan mes i manehá nan negoshi, e guia i tambe nan uitkering ta kaba.

Danette ta splika ku e munisipio no ta stimulá pa bira empresario, pasobra e echo di tin bo propio negoshi, ta trese rísiko tambe pa bo seguridat sosial. Ta p’esei ta keda na kada persona, pa indiká ku e ta sufisiente motivá pa tuma e reto akí i munisipio ta ofresé e sosten. Ora ku e partisipantenan ta bou di guia di Danette, ainda nan tin obligashon pa solisitá pa un trabou, pero gobièrnu ta tene kuenta ku nan ta siguiendo un kurso.

ZZP’er

Durante di e kurso, e partisipantenan ta bira ZZP’er, un empresario independiente sin personal. Despues di finalisá e kurso, e persona ta liber pa tuma personal, pero den e kaso ei, e no ta risibí ningun sosten finansiero mas di gobièrnu.

Na komienso e kursistanan ta eksperensiá e guia komo difísil. Pero segun tempu ta pasa, nan ta sinti nan mes kómodo. Asina Danette ta splika. E kursistanan ku no tin uitkering no ta haña e guia adishonal. Den práktika ta resaltá ku Yunan di Kòrsou tin hasimentu di negoshi den nan sanger. Na Kòrsou no ta kuestion ku bo ta warda banko fia bo sèn pa kuminsá un negoshi. Na Hulanda tampoko e Yunan di Kòrsou ta pensa asina.



E kontenido di e trainer/entrenamentu ku munisipio Groningen ta duna, ta konsistí di entre otro siña e kursista rekonosé kiko ta su kualidat- i talentonan ku e por usa den su empresa.Despues ta dediká atenshon amplio na finansa. Pasobra hopi di e kursistanan tin un ‘uitkering’, nan tin un entrada pa biba, pero den e situashon nobo, nan mester tin banda di esei tambe entrada pa por manehá nan negoshi. Tambe ta trata tópikonan manera abilidatnan komersial, media sosial, etcetera.

Idioma i sifra

E problemanan mas serio ku e Yu di Kòrsou ta konfrontá den su proseso pa bira empresario ta e idioma hulandes i sifra. Danette ta bisa ku enseñansa na partikularmente papiamentu no ta faboresé e kursistanan na Hulanda. ‘’Nan ta lesa pero no ta komprondé. E otro opstákulo grandi ta sifra. Kon ta atendé ku sèn i tene buki ta un problema.

Tur luna munisipio Groningen ta kuminsá ku un grupo nobo pa sigui e kurso pa bira ZZP’er. Kada grupo ta konsistí di entre 12 pa 15 hende i tin un periodo di espera di kasi 4 luna. Danette ta menshoná ku na Hulanda bankonan no ta diskriminá. Si bo ta dispuesto pa traha, bo ta entregá bo Plan di Negoshi i banko lo duna finansiamentu.

“Kontrali ku na Kòrsou, na Hulanda no ta wak kiko bo ta òf di unda bo ta bini pa duna bo finansiamentu. Bo mester tin un bon Plan di Negoshi pa un proyekto ku lo hasi ganashi i e bankonan lo ta dispuesto pa invertí den esaki’’, Danette Hoyer ta afirmá.