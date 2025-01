Wèlga di hamber komo último speransa pa daño i perhuisio adekuá

Henricus Winklaar, un pashènt di lomba perhudiká, a drenta wèlga di hamber for di djaluna na Boneiru. Winklaar ta pertenesé na e grupo di pashènt ku a sufri daño permanente despues di un operashon di lomba na Colombia. Después di mas ku dies aña, nan no a risibí daño i perhuisio adekuá ainda. E situashon ta parse sin salida i, segun Winklaar mes ta bisa, el a drenta wèlga di hamber pasobra e ke hala atenshon pa e echo ku ainda no tin un arreglo.

“Mi ke un solushon. Ya mi tin diestres aña ta kana ku problema na lomba, i niun hende ta wòri”, e ta bisa. A manda e grupo Colombia i e operashonnan a resultá den un desaster. E pashèntnan a keda ku daño permanente. Esei lo no a sosodé si a operá nan na Hulanda. E grupo di diesocho pashènt di lomba ta determiná pa pone e Estado Hulandes para responsabel.

E grupo a kuminsá un prosedura pafó di korte pa haña daño i perhuisio. Riba 23 di ougùstùs 2019 un representante di e ministerio di Salubridat, Bienestar i Deporte (VWS: Volksgezondheid, Welzijn en Sport) na Hulanda a primintí ku lo bini un solushon adekuá.

350.000 dollar

Willem Cicilia, e bosero di e grupo, ta bisa ku awor VWS ta purba kibra e promesa. E grupo ta ferwagt di risibí un suma di 350 mil dòler. Cicilia: “Algún di nos a haña mas o ménos 3.000 dòler komo un tipo di adelanto. Awor ta parse ku Hulanda no ke kompensá nada mas.”



Gezaghebber i e Konseho Ehekutivo den kombersashon ku Winklaar. Potrèt: Nathaly Evertsz

E konsehero médiko di Hulanda, por sierto un spesialista di pulmon, no ta mira e magnitut di e daño, segun Cicilia. E ta konsehá pa paga e pashèntnan entre 3 mil i 15 mil dòler. Esei ta un insulto pa esnan perhudiká. Cicilia ke pa konsultá un spesialista di wesu di lomba. “Ora dos médiko no ta di akuerdo ku otro, ta lógiko ku ta pidi konseho di un di tres spesialista tòg”, e ta remarká.

Tweede Kamer

Ounke e grupo ta kere ku esaki lo duna klaridat, VWS no ta haña nesesario pa envolvé un spesialista mas. Awor e grupo ke pa polítika mete ku e asuntu akí. Konsekuentemente nan a skirbi Tweede Kamer i e minister konserní.

E abogado spesialisá den leshon korporal, ku a asesorá e grupo añanan largu sin pidi pago, a hala atras. E oferta di Hulanda pa paga su gastunan, el a rechasá. “Sigur den e failnan akí mi no tin e intenshon di laga Estado paga pa mi trabounan, pa despues bira traha areglo ku mi no por para tras di dje ku un bon heful i kaminda e ruta ku boso ta proponé pa sigui no ta korekto i ta duna motibu pa indemnisashon limitá”, el a duna di konosé den un karta.

Gobièrnu insular

Gobièrnu insular ta indiká di no por nifiká mashá pa e personanan perhudiká, aparte di sigui menshoná e tópiko na VWS. Den un reakshon pa Ret Karibense diputado pa Komunidat i Kuido, Nina den Heyer, ta enfatisá ku e proseso ta durando demasiado largu.

“Ta desepshonante ku e proseso pa un areglo ku e pashèntnan di lomba ta dura asina largu i no a kondusí na un solushon satisfaktorio ainda. Ta bai akí pa hende ku a risibí leshon sin ku ta nan falta, a konsekuensia di negligensia òf akshon robes di un siruhano na Colombia; algu ku apsolutamente nan no tabatin influensia riba dje, pero nan tin ku biba ku e konsekuensianan di dje sí. Ora nos puntra e ministerio di VWS kon ta pará ku e kaso, nos ta haña di komprondé ku ketubai nan ta trahando pa yega na un solushon ku e grupo”, Den Heyer ta komentá.