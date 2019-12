ORANJESTAD – E ministerio responsabel pa Medio Ambiente na Aruba a yuda e desaroyadonan di e hotel nobo Secrets na Baby Beach cu nan publicacion falso riba efectonan ambiental.

10 di november e ministerio di Desaroyo Teritorial, Infrastructura y Medio Ambiente a saca un comunicado di prensa di parti di e desaroyadonan Spaño Martinón, grupo financiero Connected Capital di Inglatera y compania Arubano Three Rivers Real Estate. E relato su titulo ta: ‘E hotel no lo tin ningun influencia negativo riba Aruba su medio ambiente y ecologia’.

Sinembargo riba e dia di ponemento di e prome piedra di e hotel, minister di Medio Ambiente Otmar Oduber y presidente di e desaroyadonan di e hotel, esta Enrique Martinón Garcia, ta admiti cu lo tin efectonan negativo.

‘Mi no ta compronde bo punto’-minister Otmar Oduber riba e publicacion falso

Den un conferencia di prensa mainta Ret Karibense mester a haci hopi esfuerso pa haya un aclaracion di minister Oduber con ta posibel cu su departamento a saca un comunicado asina cu informacion incorecto.

“Esaki ta un proyeco cu nos ta haci hunto. Gobierno a manda mas biaha comunicadonan di otronan, manera fundacionnan. Mi no ta mira e problema.” Y: “Nos ta manda comunicadonan di partnernan di gobierno. Pero cada ken ta para responsabel kico nan ta skirbi. Mi no ta compronde bo punto”, e minister ta bisa irita, despues di varios intento pa haci pregunta.

Dado momento e mandatario ta nenga di contesta mas pregunta di Ret Karibense. Anochi durante e fiesta di ponemento di e prome piedra na Baby Beach, Oduber ta disponibel atrobe: “Nos ta keda amigo toch.” Pero e entrevista riba entre otro e permiso di construccion no ta largo y e minister ta termin’e lihe pa por ricibi felicitacionnan. “Nos ta cla cu negativismo.”

Mas prome su vocero Michael Carty a urgi e reportero aki cu no por spera cooperacion di e desaroyadonan pa entrevista. “Esaki ta un evento social, nan ta aki pa socialize. Ministernan y politiconan si por entrevista.”

Reaccion di grupo desaroyado

Finalmente e hefe grandi Enrique Martinón Garcia ta disponibel pa haci pregunta riba e influencia riba nos medio ambiente.

“Si, tin efectonan pero nan ta minimal.” E no sa exactamente cua nan tur ta, pero nan ta para den e rapport cu nan a laga traha. “Un compania local a traha esaki. No, mi no sa for di mi cabes con e ta yama. Si, bo por haya e rapport. Pero mi no sa si gobierno ta di acuerdo pa mi duna bo.”

E pregunta riba e comunicado falso a keda sin contesta. Net na a momento ey coleganan di e comerciante ta urgi pa e hefe grandi bin cu nan. Nan mester sali.

E ministerio ni e desaroyadonan a retracta e comunicado te awor.