Ta kuantu ‘woke’ bo ke tin? E Representante nobo di Hulanda a nase i lanta na Kòrsou, e ta un hòmber di koló í homoseksual. Edson Hato (54) tin bista pa – i ta skucha – tur minoria na e islanan.

Pues Hato (54), e promé persona lokal ku tin mando na e Representashon di Hulanda for di e ofisina prinsipal na Willemstad, ta habri e portanan di e ofisina na Scharlooweg hanchu habrí. E ke tende i sinti kiko ta aktual den komunidat.

Lema di bida number 1: Mi ta mira bo, bo ta mira mi

“Mi tata tabata predikadó serka Testigu di Jehova, mi mama ta katóliko. For di mucha mi a siña anda ku kontradikshon. Mi mayornan a siña mi ku bo por respetá otro sin ta di akuerdo tokante tur kos.”

“E doló di mas grandi ku nos por duna otro, ta ora nos deshumanisá un otro hende i no mir’e. Pesei por ehèmpel nunka mi lo no kondená hende pa motibu di nan kerensia òf religion. Mi no ke ekskluí niun hende. Pero meskos ku mi ta respetá nan, mi ta pidi nan respetá mi.”

Lema di bida 2: Saka afó loke tin aden

“Bida ta un regalo. Mi ta haña ku bo mester saka tur loke bo por for di bida i usa bo talentonan maksimalmente. Den e funshon di Representante di Hulanda mi ta mira mi mes espesialmente komo un persona ku ta traha brùg. Nos ke pa Hulanda tin un bon bista di loke ta sosodé aki. Esei ta posibel ku konseho matisá i informashon den e konteksto apropiá. Pero tambe nos ta duna e mandatarionan den e parti karibense di Reino un bista di pakiko Hulanda ta tuma sierto desishon i i for di kua bista.”

“Mi ke berdaderamente drecha e relashon ku Hulanda. Komo yu di Kòrsou mi ta para ku mi dos pianan den e dos kulturanan ei. Esei ta mi balor èkstra. Mi a nase aki, ma mi no sa tur kos. Pues mi ta papia ku eksperto i hende ku influensia di e komunidat. Nan ta kompartí nan ideanan i pensamentunan. Mi ta haña e kombersashonnan ei masha importante. Asina mi ta deskubrí e diferente puntonan di bista i matisnan.”

Lema di bida 3: Asina mi ta, kustumá numa!

“Komo hòmber homoseksual, mi a primintí mi mes un kos: mi no ta bai bèk den kashi. Bo ta konstruí un sorto di eskudo rònt di bo, pa protehá bo mes. Tòg ta nèt e eskudo ei bo mester laga kai pa bo ta kombativo. Pasobra si bo skonde bo vulnerabilidat, bon mirá bo ta mas vulnerabel ku nunka.”

“Mi ta komprondé ku un parti di pueblo tin problema ku e echo ku hende no ta heteroseksual. Ku nan no ta kla ainda pa algu manera un matrimonio homoseksual. E ora ei atrobe tin esun solushon pa aserkamentu: e kombersashon. Kisas abo ta mira esaki diferentemente, pero bo ta mira mi sí komo un persona.”

Lema di bida 4: Papia for di bo kurason

“Si e ora ei bo a laga bo eskudo kai. Si bo tin kurashi di ta ken bo ta. Si bo ta konvensí ku abo, meskos ku tur otro hende, tin e derecho di biba bo bida. Si esei ta bo punto di salida. E ora ei nunka bo no tin nodi di duda, e ora ei loke bo hasi semper ta e mihó eskoho. E ora ei bo ta aktua no solamente for di bo mente sino tambe for di bo kurason.”

“Den e posishon aki di Representante apénas tin espasio pa mi propio opinion. Mi ta realisá esei masha bon. Mi ta representá estado Hulandes. Tur loke mi bisa, bo mester mira den e relashon ei. Mi opinionnan personal mi a warda un ratu den un kahita mará ku un streki. Pero semper mi ta trese mi mes sí. Asina mi por pone sierto tópiko riba agènda i hasi ku por papia di nan. Djis pasobra mi ta ken mi ta.”