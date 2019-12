HILVERSUM – Pa motibu di bèrgwensa den komunidat karibense desenanan di aña apénas a papia tokante yu ku entre añanan ’50 pa ’80 di kua e mamanan tabata fòrsá di entregá nan. Pero e muchanan aki entretantu a bira adulto i nan ke splikashon di estado hulandes.

Segun investigashon di Universidat Radboud na aña 2017, hopi bia a entregá e muchanan bou di preshon di trahadó sosial, iglesia, famia i médiko pasobra e mamanan no tabata kumpli ku e normanan di e tempu ei. Ta trata di míles di hende muhé, entre nan sentenar di hende muhé antiano surinameño i indones.

“Esaki a kousa miseria”, Natascha Adama (55) kende komo baby su mama tabata fòrsá pa entreg’é, ta bisa. “Di problemanan práktiko rònt di nashonalidat i identidat te na adikshon i problema pa sinti nan mes pega na un hende.” Wak henter e entrevista ku Natascha Adama aki bou (na hulandes).

Video: Sam Jones

E kitamentu di yu for di nan mama segun e investigashon di Universidat Radboud a kousa “hopi fèdrit i bèrgwensa serka mayornan i yunan’,. “Teribel i dramátiko pero no ta muchu diferente ku awendia”, Terapista di famia Kitlyn Tjin A Die (66) ta bisa.

“Hulanda no ta stima mucha. Bo ta mira esaki na e manera ku estado ta trata mucha di IS i mucha di asilo. Ta laga nan pa nan kuenta òf na último despues di hopi aña ta saka nan sin miserikòrdia.

Mas investigashon sientífiko Gobièrnu hulandes ta bisa ku e ke mas klaridat tokante situashon di mamanan ku a entregá nan yu entre 1956 i 1984 i e papel ku gobièrnu a hunga den esaki. ‘Nos ke siña di esaki i si ta nesesario adaptá e reglanan i palabrashonnan tokante por ehèmpel adopshon’, gobièrnu ta skibi riba su site.

Tjin A Die, ku tambe a traha añanan largu den kuido di hubentut, banda di ‘e trato negativo di sierto mucha na man di estado hulandes’, ta mira un problema mas.

“Opinion hulandes tokante ayudo no ta traha serka mucha ku un desendensia di migrante”, e terapista di famia ta bisa.. “Esei ta pasobra e muchanan aki ta sali for di famianan ku sistemanan kolektivo miéntras kuido di hóben hulandes ta wak espesialmente e mucha komo individuo.”

‘Añanan largu kuido di hóben a wak famianan migrante ku menospresio’

Añanan largu segun Tjin A Die ‘for di un sintimentu di superioridat kuido di hóben hulandes a wak e famianan aki ku menospresio’.

“Miéntras e solushon ta den e famianan mes. Famianan migrante hopi bia ta sistemanan kolektivo ku ta kustumá di regla nan mes asuntunan i ku por akohé nan mes yunan masha bon.”

“Pero kasi nunka esaki no tabata sosodé pasobra e instanshanan tabata apliká espesialmente e sistema hulandes di individualismo i tabata saka e muchanan for di nan famia ku konsekuenshanan grave.”

Trouma pa generashonnan

Asina segun Tjin A Djie a bin sali for di investigashon sientífiko ku kada bia ku saka un mucha for di e ambiente di konfiansa (for di su kas òf ku kambio di famia di kriansa) un mucha ta pèrdè 18 porshento di su kapasidat pa pega ku hende.

“Despues di tres bia e mucha a sufri hopi daño serio. Pone aserka ku e kantidat di trouma hopi bia ta sigui pasa den dos generashon mas i bo no por keda sin konkluí ku e impakto ta bai hopi leu..”

Ròl di iglesia i bèrgwensa

Bèrgwensa ‘kousa pa iglesia katóliko i mantenshon di aparensia’ segun Tjin A Die tambe ta hunga un papel grandi. “Hopi migrante karibense tabata bini Hulanda komo e promesa pa un mihó futuro.”

“Hopi bia tabata migrante hóben riba kua henter famia a pone nan speransa i a invertí plaka den nan. Si e ora ei komo muhé hóben migrante bo sali na estado sin ta kasá bo tabata masha vulnerabel pa preshon di iglesia i e sistema hulandes individualista”

Mester di ayudo inklusivo

Den e añanan ku Tjin A Die tabata traha na kuido di hóben na Hulanda el a ripará kon tiki empatia e sistema tabatin pa e muhénan aki. “Nunka no tabata puntra e muhénan mes: kiko abo mes ke? òf ken den bo famia lo por yuda bo?”

Si a hasi e preguntanan ei segun Tjin A Die lo por a evitá hopi fèrdrit. P’esei e terapista di famia ta boga ku su fundashon Bureau Beschermjassen (Ofisina di bachi di protekshon) pa ‘un ayudo mas inklusivo na Hulanda’.