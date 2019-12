KRALENDIJK – Di kachó di mondi ku ta kome galiña i kabritu, te keda perhudiká pasobra bo no por lesa e kartanan na hulandes di gobièrnu. E kehonan ku ta pasa serka defensor di pueblo (ombudsman) ta diverso. Pero sin intérprete tur boneriano no por akudí na e ora di konsulta.

Un señora ta bin buska su tata na e ora di konsulta. No por a yud’é awe. E ta papia papiamentu so, pero awe no tabatin un intérprete presente na e kombersashon, iróniko, pasobra ta esaki ta su keho. El a hañ’é den problema pasobra e mayoria di kompanianan ta komuniká na hulandes.

Problema pa motibu di barera di idioma

Gobièrnu, seguro, dùrwarder ku ta bin pone beslag riba su propiedatnan, nan ta komuniká na hulandes, e yu muhé ta konta. Asta e abogado ku e tata ta tuma pa yud’é ku su kehonan, segun e ta probechá di e echo ku e no por lesa e kantidat di kartanan i ta hòrta míles di florin di dje. E ta spera di haña hustisia via defensor di pueblo.

Siman pasá e tim di kolaboradó tabata na Boneiru atrobe. Desena di boneriano a bini e ora di konsulta. “Kada bia nan ta mas hopi. E bia aki tambe hopi hende a bini ku ta papia papiamentu so. Ta bon pa sa ku nos ta alkansá nan pero nos no por papia bon ku nan ainda”, Gaby von Maltzahn, kordinadó di Hulanda Karibense pa Ombudsman ta bisa

Dos bia pa aña e tim ta tene ora di konsulta den diferente bario kaminda nan ta invitá e boneriano bin kompartí su kehonan ku nan. E kolaboradónan di defensor di pueblo segun Von Maltzahn ta siguiendo un kurso di papiamentu, ma nan no por tene un kombersashon den e idioma aki ainda. Miéntras ku papiamentu ta e idioma materno pa mayoria di e habitantenan di e isla.

Papiamentu ta un kondishon

Konseho Insular di e tempu ei di Entidat Públiko Boneiru na 2012 bai bai di akuerdo ku e defensor di pueblo hulandes, pero si bou di sierto kondishon. Un di e kondishonnan tabata ku e defensor di pueblo por papia i komprondé papiamentu.

Segun e kolaboradónan ta difísil pa hür un persona lokal pa nan ora di konsultá, ‘pasobra esei ta afektá e privasidat di esun ku ta bini e ora di konsulta’.

Riba e wèpsait di defensor di pueblo ta posibel si pa entregá un keho por eskrito na papiamentu. Durante e ora di konsulta e kolaboradónan ta pidi otro bishitante pa tradusí pa nan.