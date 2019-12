LEEUWARDEN – Habitantenan di Leeuwarden a lanta un komité pa drecha e posishon di habitantenan karibense di Leeuwarden. Ta entregá e plan di enfoke e luna aki serka konseho munisipal.

Motibu ta e komoshon di desèmber aña pasá tokante e intenshon di munisipio di Leeuwarden pa ‘deskurashá’ antiano sin perspektiva for di por ehèmpel Rotterdam òf e islanan ‘pa muda pa Leeuwarden’. Bou di e alkalde di e tempu ei Ferd Krone na mart di e aña aki a primintí pa pa saka e insiso kontroversial, den kua e intenshon ta pará, for di e Agènda di Seguridat 2019-2023. Pero ku esaki e prekupashon di e habitantenan karibense no a kita ainda.

Tuma inisiativa

Fabiola Kook (21) ta e presidente i e ta yama e atmósfera bou di e habitantenan karibense na Leeuwarden ‘trankil’ aktualmente pero e ta bisa si ‘ku e hendenan ta pendiente di loke ta bai pasa’, P’esei el a disidí di tuma inisiativa e mes, huntu ku eksperto den komunidat, pa lanta proyekto ku tin komo meta pa yuda e komunidat djaden i traha un brùg entre komunidat i munisipio Leeuwarden.

Puntonan di akshon i atenshon E Komité Hulandes Karibense (CNN, Comité Caribische Nederlanders) aktualmente ta skibiendo e plan di enfoke. Den dje e komité ke pone medidanan struktural pa e asina yamá problemátika den komunidat karibense na Leeuwarden. Ta trata di e siguiente puntonan: Invertí den idioma i retraso di enseñansa

Sosten individual i di famia

Oumentá kombatividat

Sosten pa mayornan hóben

Promoshon di ekspertisa lokal

Lanta grupo di diálogo i ret

Akseso na GGZ/GGD

Uni komunidat

E komité ta konsistí di mas o ménos 15 hende for di komunidat ku diferente disiplina. Kook tin e intenshon di presentá e plan di enfoke otro luna den konseho munisipal di Leeuwarden. Último lunanan e komité a sinta rònt di mesa tur siman pa skibi e plan. Esaki tabata den deliberashon ku munisipio ku segun Kook ta mas habri pa diálogo.

Mas envolvimentu

Jan Spijkerman, trahadó di maneho di munisipio, tambe ta haña ku e atmósfera ta ménos tenso na Leeuwarden bou di komunidat karibense. Despues di tur badabada den e kolegio di konseho a palabra ku mester envolví e komunidat karibense na Leeuwarden den e plannan, pa tene tur hende kontentu.

E ora ei Spijkerman a duna e empuhe pa lanta un komité. El a papia ku algun persona klave i a trese nan huntu. “Pero e trabou grandi den esaki ta nan mes a hasi”, Spijkerman ta bisa. For di munisipio tin plaka disponibel pa realisá e plan, pero ta usa fondonan tambe pa esaki.

Den e plan e meta ta espesialmente pa uni komunidat, lantamentu di un ret i yudansa pa mamanan hóben ku edukashon di nan yunan. Spijkerman tin konfiansa den e personanan di e komité.

E ta pensa ku nan ta riba bon kaminda ku e plan aki. E siman aki lo e risibí e plannan definitivo di e komité. Despues munisipio lo sinta rònt di mesa i na yanüari e Kolegio lo disidí tokante e finansiamentu di e plannan.

Propio ekspertisa

John Leerdam (OCAN) tambe ta envolví den e kombersashonnan i e ta bisa ku na Leeuwarden tabatin falta di komprenshon mutuo. E ta haña ku ta un desaroyo positivo ku alkalde i wèthoudernan na Leeuwarden a atmití ‘ku nan so no por solushoná e problema ku habitante antiano na Leeuwarden’.

“Nan no tin e ekspertisa pa esaki, nos si. No pa bisa ku sobra hulandesnan no por solushoná e problemanan, pero pa motibu di e barera di idioma pa nos komo hulandes antiano ta mas fásil pa yega na e esensia.” P’esei Leerdam ta haña ku ta un desaroyo positivo ku e habitantenan mes ta bini huntu pa solushoná e problemanan djaden.

Si e Kolegio bai di akuerdo ku e plannan lo kuminsá ku e promé proyektonan for di yanuari.