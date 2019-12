KRALENDIJK – “Mi mester a tuma un fiansa pa mi paga mi debe di 7000 dòler serka dùrwarder di DUO.” Esaki Nina Den Heyer, diputado di Boneiru ta konta.

Despues ku e no tabata risibí e kartanan ku ánmanen di DUO (Dienst Uitvoerend Onderwijs) ni tampoko esnan di dùrwarder di Kòrsou, su debe a bira asina haltu ku e no a mira otro solushon i a tuma un fiansa separá.

“Esaki tabata na 2006. Banda di e debe haltu aki serka dùrwarder mi mester a paga e debe di DUO tambe tur luna. Mi no por a paga mas. Mi a bisa DUO ku no tabata entregá pòst, pero nan a reakshoná ku nan a saka e kos for di nan man kaba i ku nan no por a hasi nada mas pa mi”, segun Den Heyer.

Investigashon di keho di èks studiante na Boneiru

Despues di notisia di e problemanan ku studiantenan den Karibe tin ku pagamentu di nan debe di estudio, defensor di pueblo di Hulanda a kuminsá un investigashon. Entretantu e relatonan ta drenta di èks studiante di tur isla karibense di Reino Hulandes. Desena di èks studiante bonerianu ta keha ku nan no por paga segun na ta gana i e komunikashon suak ku DUO.

Durante e oranan di konsulta di e kolaboradónan di Defensor di Pueblo na Boneiru, nan tambe ta ripará ku na Boneiru èks studiante tin problema ku DUO.

Èks studiante Saby de Bies ta konta: “Hopi tempu mi no tabatin problema ku DUO. Esaki a kambia ora mi a bin biba Boneiru. Den konvershon mi tabata gana ménos pero segun DUO mi kapasidat finansiero a oumentá”, De Bies ta konta.

Suma mensual imposibel

“Naturalmente mi a skibi un opheshon, pero esaki no a yuda. Òktober último atrobe mi a risibí un suma mensual imposibel asina. Den e karta nan a indiká ku nan a kalkulá mi entrada, pero esei tabata un entrada anual astronómiko. Mi no tin un idea di unda nan a saka e suma aki”, segun De Bies. Segun e èks studiante DUO na Boneiru tampoko no ta tene kuenta ku e kapasidat, meskos ku na e otro islanan.

Shen èks studiante na Kòrsou a uni i ta keha tokante un trato inhustu na man di DUO. Pero na Sint Maarten tampoko na no ta logra alkansá e suma mensual.

DUO ta bai Boneiru tambe

Segun Martijn Grimmius, bosero di DUO Hulanda, DUO ta trahando duru pa trata e problemanan. “Na Kòrsou nos kolaboradónan ta den kombersashon pa yuda èks studiante yega na un areglo di pago ku ta aseptabel pa tur partido”, segun Grimmius. E kolaboradónan luna pasá na novèmber a pasa na Saba i Sint Eustatius. E kolaboradónan no a bai Boneiru ainda pero un bishita na Boneiru ta planeá.

“Nos ta hasi tur loke nos por pa papia mas tantu ku e èks studiantenan i buska un solushon”, Grimmius ta bisa. Ademas e ke enfatisá ku si èks studiante tin problema ku pagamentu di na debe, ku ‘nan mester tuma kontakto mas pronto posibel ku DUO pa yega na un solushon’.