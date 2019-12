WILLEMSTAD – Ku doló den su kurason despues di diesseis aña e ta tuma despedida di su lugá di trabou stimá na Refineria di Kòrsou (RDK). Dion Lauffer ta un di e sentenáres di trahadó ku den e último sinku añanan ta kambia nan lugá di trabou di kustumber pa un ambiente nobo. Pa algun di nan no tin posibilidat pa haña un otro trabou na e isla; nan ta bai afó. Espesialmente pa Aruba i Hulanda.

Diferente headhunter ya pa algun tempu ta aktivo pa reklutá (èks) trahadó di RdK pa trabou entre otro na Hulanda, kaminda tin un defisiensia grandi di personal spesialisá. No solamente regularmente tin aviso ta sali den korant dirigí na trahadó di Isla, sino tambe ta aserká nan regularmente via social media.

“Te ainda mi ta risibí mensahe via LinkedIn di reklutadó ku ta ofresé mi trabou na Hulanda. Ounke mi tin basta tempu kaba ku mi a kita di Isla i mi a haña un trabou nobo na Kòrsou”, Lauffer ta konta. El a skohe pa keda serka su famia. Pero hopi hende a tuma e desishon pa bai ku nan konosementu.



Falta di konosementu

Ya tin algun tempu ku Isla no ta funshoná ful pa falta di zeta krudo di Venezuela pa refiná. Ora Isla funshoná 100% atrobe, segun èks trahadó Giovani Ramazan lo surgi un falta di personal krítiko. “Bo tin hende spesialisá ku ta traha den otro sup fábrika i ku por duna un man. Pero pa futuro si esaki ta tricky. Bo no ta siña konosé un refineria den dos aña kòrtiku.”

Segun Lauffer e kitamentu di trahadó spesialisá di Isla ta un problema grandi pa e kontinuashon di e refineria. “Na tur nivel aktualmente tin falta di konosementu. For di esnan ku ta raportá direktamente na e maneho te na e operadó di mas abou. E ehekushon di e refineria hopi bia ta sosodé na eful i esaki tin di hasi ku eksperensia, ke men esei aktualmente ta hasi falta.”

Diferente funshon no a yena atrobe despues ku e kontraktnan di e trahadónan a terminá pa spar plaka. Miéntras ku esaki ta nesesario si. Tambe no a yena vakatura di penshonado. Ke men ya kaba tin un falta grandi di personal.

Promé minister Eugène Rhuggenaath ta rekonosé ku e kompania a ‘krem basta’. “P’esei ta importante pa PDVSA tene e refineria habrí un aña mas te ora tum’é ofer pa asina nos por tene e trahadónan ku a sobra aki.”