KRALENDIJK – Gana sèn lihé, konkurensia inhustu; e bulevar turístiko ku hopi moveshon den kapital di Boneiru mas i mas ta kai den man di strañero ku sí tin e sèn pa lanta empresa. Ademas for di gobièrnu no tin maneho ainda pa protehá komèrsio lokal òf stimulá esaki.

Segun Karel Visser, doño di Karel’s Bar mayoria di doñonan bonerianu ta skohe mas tantu pa ‘sèn lihé’: Risibí hopi sèn den un tiru pa nan pida tereno. Karel mes si no ke esaki: “Mi ke pa yunan di mi yunan aworó gana nan pan aki.”

Empresario Ralph Noolen kende su famia tambe tin un pida tereno na bulevar, ta bisa ku esaki ta pa motibu di konkurensia inhustu. “E empresarionan internashonal tur ta bini Boneiru ku saku yen di plaka. Empresarionan lokal hopi bia no tin e bùdjètnan ei pa lanta un empresa.”

Awor ku turismo ta sigui oumentá, preisnan pa tereno na bulevar tambe ta subi. Pa mayoria di e habitantenan lokal ei a bira impagabel kaba. “Ta kumpra e hendenan lokal for di einan, i mas i mas nan ta bai biba pafó di siudat. Ta difísil pa bringa esaki”, Etienne van der Horst, direktor interino di direktiva espasio i desaroyo, ta konfirmá.

‘E empresarionan internashonal tur ta bini Boneiru ku saku yen di plaka’-empresario Ralph Noolen

Segun e ta un desaroyo mundial ku tin tur kos di hasi ku merkado. “Tin bia mi ta sorpresá di e kantidat di sèn ku ta paga pa pida tereno masha chikí na bulevar.

E ta bisa ku Kolegio Ehekutivo ya kaba a stipulá un maneho di tereno nobo pero ku Konseho Insular mester aprobá esaki ainda. “Ku maneho di tereno efektivo por frena e desaroyo aki. Pero henter e proseso aki ta masha nobo ainda,” Mester di atrakshon di ekspertisa, desaroyo di un vishon di término largu pa e área ku e prioridatnan i mantenshon di esakinan, Van de Horst ta splika.

No tin distinshon entre empresario lokal òf strañero

Riba e pregunta si Boneiru a establesé e relashon entre empresario lokal i di afó den e plan di desaroyo espasial, diputado Elvis Tjin Asjoe ta kontestá ku esaki no ta e kaso. “Ekonomia di Boneiru ta habrí pa tur empresario ku tin un bon plan, ku ta den lain ku e vishon ekonómiko duradero di Boneiru. Den esaki nos no ta distinguí entre empresario lokal i internashonal.”

Tjin Asjoe ta komprondé ku tin hende ku por mira esaki komo konkurensia inhustu. “Tin un plan pa krea un incentive pa kompania ku ya kaba ya establesé na Boneiru. Esaki ta enserá ku bo ta haña bentaha èkstra den forma di por ehèmpel un supsidio.”

Segun Tjin Asjoe aktualmente esaki ta un intenshon ainda ku huntu nan mester desaroyá den e sektor privá. “Di e manera aki nos ke aserká empresa lokal, sostené nan èkstra i stimulá nan pa sigui krese.”