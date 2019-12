EINDHOVEN – No a presentá hopi públiko serka e wega ku e tim di amputashon di PSV a hunga wikènt pasá kontra Everton. Pero e fanátikonan den tribuna ta entusiasmá. Ta remarkabel ku relativamente hopi fanátiko ta pa Francis Maria di Kòrsou.

Nan ta antiano ku ke sa ken Francis ta. Hopi di nan no konos’é mes personalmente pero si a mira su mensahenan riba Facebook. Nan ta bini di su siudat Assen, pero tambe di Rotterdam, Hoofddorp i Breda i nan ta masha impreshoná pa e futbolistanan ku garoti. Nan ta orguyoso di e futbolista antiano aki. “E ta un bon ehèmpel pa nos”, un di e hóbennan di Rotterdam ta bisa.

Serka un klup manera PSV e interes ta krese pa deporte di amputashon, hungá pa futbolista ku pa motibu di un aksidente òf enfermedat a pèrdè un pia òf brasa. E tim di amputashon di PSV no ta eksistí ni un aña mes ainda. Kuminsamentu di aña a lanta e tim ku aktualmente ta konsistí di 23 futbolista, ku for di diferente parti di Hulanda huntu ta hunga bou di un bandera pa PSV. Pa promé bia e tim di Eindhoven e aña aki a hunga kontra Everton di Inglatera, kende nan ta partisipá na Champions League i ku ta e kampion anterior.

Suspenso

P’esei e suspenso tabata grandi serka e futbolistanan di e tim di amputashon di PSV. Entrenadó Harm Oppers, di e tim di amputashon di PSV, ta komprondé esaki si. “Everton tin hopi aña ta hunga i ei na Inglatera nan tin un kompetishon kaminda ocho klup di futbòl grandi ta partisipá. Na Hulanda nos di PSV ta e únikonan ku ta duna espasio na futbòl di amputashon.”

No ta hunga e kompetishon den e stadion grandi di Philips, e stadion mayó di PSV, sino riba un vèlt chikí te patras aya. Esaki segun Otten no ke men ku e klup di profeshonal di Eindhoven no ta tuma futbòl di amputashon serio. “E vèltnan en bèrdat ta keda poko te patras, pero si ta di fundashon PSV ku un imágen di PSV.”

‘Nos ke laga tur hende hunga’

Otten ta kontentu ku na por hunga futbòl aki. E ta ripará ku e Último aña tin mas apresio pa futbòl di amputashon serka PSV. “Nos ta hasiendo paso grandi: tin mas partisipante, tin mas staf i tin mas fasilidat tambe”. E tim di PSV tin un variedat grandi tambe di edat. “Nos hungadó di mas hóben tin nuebe aña, i esun di mas bieu tin sesenta aña. Tin hungadó ta masha fanátiko i otro ta hunga pa rekreashon.” Oppers: “Nos ke laga tur hende hunga”.

E tim di PSV ku apénas ta hunga futbòl huntu un aña, ya kaba tin algun logro. Na Bèlgika nan a gana nan promé torneo den eksterior kontra Royal Antwerp. Despues nan a partisipá na un torneo di futbòl di amputashon na Alemania i tambe na Braunschweig PSV a sali kampion. E dos weganan wikènt pasá na Eindhoven kontra Everton lástimamente nan a pèrdè.