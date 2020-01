Portrèt: Des Balentien den su videoclip 'No Way Back'

AMSTERDAM – Des Balentien (31) aña pasá a pèrdè si ruman hòmber Inchomar (33). A tir’é mata na Amsterdam-Zuidoost. Den un entrevista ku Ret Karibense Des ta konta kon e ta dil ku e pèrdida grandi aki i ki papel importante muzik i su isla Kòrsou ta hunga den esaki.

Des ta espesialmente konosí di e sinenan inspirashonal riba YouTube “YouGottaBelieve”, den kua e ta motivá hóben pa hasi algu ku nan bida. Ounke último añanan el a para komo coach pa gruponan di hóben, for di dia di morto di su ruman e ta preferá di profilá su mes komo rapper.

Pa Des muzik ta e manera final pa kura su mes di e trouma ku el a haña ku pèrdida di su ruman. “Na lugá di mi bai un sikoterapista, mi ta preferá di hasi esaki”, e ta bisa. Despues di su morto media hulandes hopi bia a yama su ruman un kriminal i esei tabatin un impakto profundo riba Des i su mama. Des a pone un sine emoshonal online, kaminda el a desahogá ku kurason tokante di esaki.

Keho sikológiko den komunidat antiano ta un problema grandi, a sali for di sifra di CBS Jaarrapport Integratie 2018. Hende di desendensia antiano tin gastu di kuido dòbel di loke esnan di desendensia hulandes tin. Tòg hopi antiano no sa di haña kaminda pa e ousiliante sikológiko. Gladys Brinkman-Reigina, sikólogo i pedagogo, ta bisa ku ta pasobra hende den e komunidat aki ta mira esaki manera ku bo no por hèndel bo mes problemanan. Hopi antiano segun e no ke sa mes ku nan tin problema.

Religion i superstishon

Segun Brinkman-Reigina e echo ku hopi antiano ta religioso ta hunga un papel grandi den e motibu pakiko nan no ta buska ayudo profeshonal fásil. Des ta rekonosé ku masha hopi antiano ta kore buska religion i superstishon despues di un eksperensia troumátiko.

Komo yu di mayornan ku rais dominikano i antiano e ta bisa ku di un banda el a lanta ku ‘ku ekspreshonnan kultural típikamente kristian i di otro banda ku superstishon típikamente antiano’ manera ‘bòltu bo slòf’ òf `no kana na rudia’. Por lo demas Des mes no ta religioso.

Brinkman-Reigina ta bisa ku religion i ayudo profeshonal por eksistí banda di otro masha bon. “No tin nodi di ta òf – òf, sino por ta ‘i – i’ tambe. Si bo kibra bo pia na kas, bo ta bai serka un hende ku tin konosementu di esaki. Brinkman-Reigina ta menta tambe e importansha di un sikólogo ku por traha kulturalmente sensitivo. “Bo mester di un hende ku ta komprondé abo i bo kultura.”

Pèrmití emoshon

Ounke Brinkman Reigina enfátikamente ta apelá pa sí buska ayudo profeshonal ora di eksperensia troumátiko, e ta mira ku hende por yega basta leu kaba si an ekspresá nan mes via un hòbi manera muzik. “Ta importante pa bo tin e kurashi pa atmití e emoshon i pensa na un manera seif kiko e loke ku a pasa ta hasi ku bo.”

Segun Des den komunidat antiano no ta papia hopi tokante di doló. “Bo ta siña tur sorto di kos, pero niun hende no ta siña nos kon pa dil ku doló.” Des ta pensa tambe ku e poseshon di hopi orguyo i pa no por hèndel feedback ta pone ku hende di desendensia antiano hopi bia no ta pidi ayudo.

“Un ego vulnerabel ta sòru pa bo por krese komo persona. Mi mes tambe mester a eksperensiá esaki.” Des ta rekomendá tur hende pa den kaso di un eksperensia troumátiko nan haña un manera pa habri nan horizonte pa medio di hasi ‘algu di balor’.