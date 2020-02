ORANJESTAD/DEN HAAG – “E noticianan ta masha preocupante. Nos ta bay manda un carta pa mi colega na Hulanda pa un reaccion”, e minister di Husticia Arubano Andin Bikker ta bisa. E ta bisa cu famia di Mitch Henriquez a acerca nan tocante abuso cerca e Inspeccion Hulandes di Husticia y Seguridad.

Aruba kier sa kico ta berdad di e noticianan Hulandes tocante e denunciantenan den e servicio di inspeccion. Esakinan ta bisa cu a adapta e rapportnan di investigacion bou di influencia di ariba. E shete trahadonan di e servicio di inspeccion ey ta menciona entre otro e rapport di investigacion di 2016 tocante uzo di e asina yama ‘nekklem’ den e caso di Mitch Henriquez. A laga cierto informacion tocante e polisnan envolvi afo, asina e denunciantenan ta bisa.

Henriquez a fayece na 2015 despues di un aresto violente caminda un polis a uza e ‘nekklem’. Famia Henriquez tin añanan caba ta bisa cu ta proteha e polisnan y cu gobierno Hulandes ta duna informacion incorecto.

AVP – e partido di oposicion di mas grandi – ta bisa cu nan ta ‘lamenta masha tanto cu den e caso aki tabatin influencia impropio’. “Pa AVP ta di gran importancia cu ta bini husticia pa Mitch y su famia”, e lider di fraccion Marlon Sneek ta bisa.

Ademas e fraccion ta bisa cu nan kier pa e minister di Husticia Hulandes tene un ‘investigacion profundo’. “Pa asina por drecha e confiansa den husticia.”

Reaccionnan politico na Hulanda

Den Tweede Kamer e politiconan actualmente ta reserva y cauteloso cu pronunciamento, pasobra ainda tin investigacion ta cana tocante di e pregunta si a comete fraude si of no cu e investigacionnan na husticia na Hulanda. Ta CDA y Denk so kier duna un reaccion por escrito riba e caso di Mitch Henriquez actualmente. E pregunta ta: E famia y Aruba por conta riba husticia pa haci investigacion honesto y independiente?

“Lastimamente mi no por garantisa esaki”, e parlamentario Farid Azarkan di e partido Denk ta reacciona. “E noticianan ta mustra cu for di cumbre parce a duna direccion conscientemente. Asina e investigacion por ta tendencioso. Kisas den e debate mas informacion lo bira conoci.

E parlamentario Chris van Dam di CDA ta bisa cu ainda e no por reacciona riba e contenido. “Ainda nos lo haya informacion mas aleu di minister. Mi ta warda esaki.”

E debate no ta plania ainda. Un scenario cu e parlamentarionan ta tene cuenta cune ta cu e minister no a manda tur informacion pa parlamento.