DELFZIJL – No opstante un ekonomia floresiente i desempleo ku ta baha na Delfzijl tin un grupo grandi di hende hóben, entre nan hopi hulandes karibense, ku ta keda lucha i ku no ta konektá na merkado laboral. Kiko ta pasando?

Segun alkalde Gerard Beukema di Delfzijl esaki ta pasobra den su munisipio ‘tin un diskrepansia grandi entre e petishon pa trahadó i e oferta’. “Kompanianan ta buska hende ku un edukashon mbo-4 òf mas haltu, miéntras ku aki ta biba hopi hende ku un edukashon abou òf ku no a kaba nan edukashon”, Beukema ta bisa den su spich di aña nobo.

Ku un proyekto nobo e alkalde ke ‘hasi tur ku tin pa yuda tur hende pa haña un trabou. Pero segun e habitantenan karibense na Delfzijl mester di mas ku trabou so.

Imágen negativo

“Nos tin un kompleho di inferioridat króniko pa motibu di e manera ku skolnan i dunadónan di trabou ta mira nos”, Jane* (23) ta suspirá. “Nan no tin un opinion positivo di nos hendenan.” E mama hóben mes ta pasa trabou pa haña un trabou fast i e ta hasi mas parti trabou temporario den kuido na kas.

Jane no ke keha ni tampoko e no ke sali ku su mes nòmber den e artíkulo pasobra, meskos ku hopi habitante karibense na Delfzijl, e tin miedu ku ‘hende karibense ta bolbe haña mal nòmber’. “Hopi di nos, no opstante tur kos, ta traha masha duru i mas tantu negatividat no ta yuda nos.”

Ekspektativa abou

Trahadó ku hóben Edward Adamus (40) ta rekonosé e sintimentu aki. Hopi mucha di nos komunidat ta lucha ku konseho abou i ekspektativa limitá di nan mes serka esnan rònt di nan.

“Na lugá di solamente mas trabou nos tin mester di mas persona ehemplar, relato di éksito i konosementu di nos mes forsa i posibilidatnan.” Adamus mes a pasa den tur e kosnan aki. Na edat di 13 aña el a muda di Kòrsou pa Delfzijl pasobra e ‘no tabata funshoná bon’. “Mi tabata e mucha hòmber chikí típiko di un famia ku un mayor so, ku hopi problema i niun bon sifra riba mi rapòrt.

Pero un dia e dosente a bisa ku si un di su alumnonan haña un 10, e lo trit henter klas. “Mi a haña 10 i a trit henter klas. For di e momento ei mi a kuminsá kere den mi mes.”

Ambishon limitá

Desena di aña despues komo trahadó ku hóben na Delfzijl, Adamus a ripará ku hopi mucha karibense ainda tin tiki ekspektativa di nan mes. “Ora mi puntra mucha di 11 òf 12 aña kiko ta nan ambishon pa mi sorpresa nan tabata kontestá kos manera barbero òf kuidadó di ansiano. Naturalmente no tin nada malu ku e trabounan aki, pero na nan edat ainda nan por bira realmente kiko ku bo ke.”

“Seka e muchanan aki nan ambishonnan tabata limitá na loke nan tabata mira rònt di nan. P’esei mi a hiba nan un bolsa di trabou na Groningen. E ora ei di repente tabatin kontesta manera arkitekto, piloto, wes etsetera.”

Situashon insierto

Pero no ta solamente ‘ekspektativa abou’ òf ‘un kuadro di referensha limitá’ segun Adamus por hunga un papel negativo riba e posishon riba merkado laboral. Loke tampoko no ta yuda ta ku hopi di nos muchanan ta lanta den un sirkunstansha finansiero difísil i asina mester subi merkado laboral mas lihé. P’esei sigui studia hopi bia no ta un opshon.

E plan di e alkalde ta bunita, pero no ta e kontesta kompleto i ta espesialmente damage control. Pasobra no ta trata solamente di pone nos hendenan traha, pero tambe kon nos ta tene e hendenan aki na trabou? Loke nos ta mira hopi, espesialmente seka antiano, ta ku nan ta haña trabou temporario. Djap chikí, trabou di agensia di empleo. E ora ei tur kos ta mustra bon riba papel, pero pa motibu di un situashon insigur ainda nan ta lucha.”

Guia intensivo

Den su spich di aña nobo alkalde Beukema ta bisa ku e ke kuminsá programa èkstra pa hóben den enseñansa básiko i sekundario ku guia intensivo pa asina guia nan mihó pa drenta merkado laboral.

Si e programanan aki lo bini, anto ki dia, ta dependé di finansiamentu. Tambe tokante e kontenido eksakto di e programanan no tin klaridat ainda. “Aktualmente nos ta preparando un plan di proyekto i nos ta buska finansiamentu”, Beukema ta laga sa den mail ora puntr’é.

[*] Jane su nòmber di bèrdè ta konosí seka redakshon