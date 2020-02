KRALENDIJK – Gobièrnu ke organisá aktividat den e sentronan di bario di e barionan tradishonal na Boneiru. Ku e proyekto aki munisipio ta trata di pone moveshon den e barionan, pero prosedura kompliká i proseso largu ta retrasá e desaroyo di e barionan, asina Pierre Perigault Monte, kordinadó di e proyekto Desaroyo Integral di Bario (IWO, Integrale Wijkontwikkeling), ta bisa.

E kurason di e bario, e sentro di bario, mester ta e lugá kaminda e habitantenan di e bario por topa. “Ku e Servisio di Komunidat i Kuido a palabrá ku lo tuma personal den servisio, pero tur esaki ta dura muchu largu. Mi mester manehá e proyekto aki mi so”, Perigault Monte ta bisa.

‘No por primi kòrta e habitante di bario’- Chago Melaan, aktivista i habitante di bario

“Ta manera ketu bai ta sigui inventá wil di nobo. Nos sa kiko ta funshoná i kiko nò”, segun Chago Melaan, aktivista i habitante di bario. Loke segun e apsolutamente no ta funshoná ta pa kétubai sigui konta ku boluntario. “Nan mester tuma nos na serio i no primi kòrta nos mas.”Melaan ta di opinion ku es ku hasi trabou mester haña pago pa su molèster: “un ámtenar asina ku un salario haltu i yen di promesa bunita m’a yega di topa mas bia.”

Perigault Monte ta komprondé e deskonfiansa di e habitantenan di bario. “Gobièrnu den pasado a hasi promesa i no a kumpli ku nan, òf no sufisientemente. Nan ta mira mi manera e di tantu ámtenar ku ta bin papia numa.” E ta haña esei lástima, pasobra sigur tin progreso. Asina e ta bisa ku entre tantu a drecha tres sentro di bario ku ta operashonal aktualmente. “E kos ta kore si pero solamente e no ta kore basta lihé.”Hende ke mira resultado lihé i esei ta e reto.”

E bario no ta uní

Un grupo di habitante a forma boluntariamente un plataforma pa organisa actividat na e sentro di bario i asina promove solidaridat.

“Solidaridat i konfiansa ta kosnan di pasado”, un habitante femenino di bario, M. Vlijt, ta haña. “Tur hende ta riba nan mes. Ántes bo tabata yuda bo bisiñanan traha nan kas. Ora kaba huntu bo ta kompartí un tayo di kabritu stobá. Awendia bo no konosé mayoria di bo bisiñanan mes. I bida a bira duru. Mi no tin tempu pa ta aktivo den e sentro di bario, mi mester traha gana sèn.”

Perigault Monte ta tende e keho aki hopi. “Ta nèt e union den e bario nos ke promové. Ku organisashon di aktividat ta bini mas kontakto. Nos no por rekompensá e boluntarionan, pero tin plan pa inkorporá e proyekto den presupuesto di Entidat Públiko Boneiru (EPB). Tambe lo bini un órgano sentralisadó di e sentronan di bario. E ora ei numa nos por papia di un enfoke struktural.