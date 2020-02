KRALENDIJK – Fundashon Rehabilitashon Hulanda Karibense (SRCN) ke hunga un papel importante den prevenshon di kriminalidat na islanan BES, pero e klientenan di e fundashon tin keho. “Rehabilitashon ta intimidá mi”, ta zona den korte. “Mi ta ofresé mi mes pero ta manda mi bai”, un kondená ta bisa.

Pero na Rehabilitashon nèt nan tin e sintimentu ku tin un porsentahe haltu di residivismo, ‘pero ta falta sifra eksakto’, Eric Sinke, direktor/ehekutivo di SRCN ta rekonosé.

T.J.* a kaba di pasa 30 ora di kastigu di trabou despues di un bringamentu: “Mi a bai mèldu tres be na Rehabilitashon. Kada bia tabata manda mi bai ku e partisipashon ku lo yama mi na telefon. Kaba esaki no ta sosodé. Despues di un aña mi ta haña un karta ku mi mester bini ofisina mésora, sino mi ta haña mi den problema. Wèl, esaki no ta yuda bo!”

Dia 16 di yanüari 2020 S.A.S* mester a komparesé den korte. E ta keha kontra wes: “Rehabilitashon ta intimidá mi. Nan ke sa kiko mi ta deliberá ariba ku mi sikólogo. Ma mi no tin nodi di konta esei tòg? Anto e ora ei mi supervisor ta menasá ku e lo manda mi fail bèk pa Ministerio Públiko. Komo kliente bo no tin arma kontra Rehabilitashon.”

Sinke ta bisa: “E kalidat di e trabou di Rehabilitashon na islanan BES ta haltu. Nos ta ofresé training tambe. Pero na final pa purba di no residivá ta responsabilidat di e kliente mes.”

E ke ta visibel den komunidat pa asina e hendenan sa kiko Rehabilitashon ta hasi. Hende na Boneiru, Saba òf Statia mester komprondé ku rehabilitashon ta obligatorio pa e èks detenidonan.

“Despues ku un hende sali for di detenshon, nos ta para kla pa laga su transishon pa komunidat ta fleksibel. Pero komunidat mester komprondé ku nos no ta ousiliante. Kisas hende no ta komprondé esaki ainda.”

Tokante su mes sospecho ku residivismo ta basta haltu, Sinke ta bisa ku ta traha duru pa haña e sifranan aktual. Rehabilitashon ta atmití ku nan a lucha ku un atraso di e kastigunan di trabou. “Aña pasá nos a superá e atraso pa loke ta kastigu di trabou. E atraso no a perhudiká e kliente”, Sinke ta haña.

Satisfakshon di kliente

For di e aña aki SRCN tin un relashon di supsidio independiente ku ministerio di Hustisia i Seguridat na Hulanda. Ounke SRCN basta tempu kaba tabata un fundashon independiente te awor e dunamentu di supsidio tabata kana via Rehabilitashon Hulanda.

Segun Sinke e kliente i e trahadó di rehabilitashon den práktika no ta ripará nada di e kambio aki. Tòg esaki ta un evento memorabel. E ta mira esaki komo un prueba di rekonosementu di Hulanda.

Pero kon ta pará ku e kliente? SRCN a yega di hasi un investigashon di satisfakshon di kliente? “Ántes nos no tabatin sèn p’esaki pero un investigashon asina ta planeá p’e aña aki”, Sinke ta garantisá.

*E nòmbernan di T.J. i S.A.S. ta konosí seka redakshon.