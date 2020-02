WILLEMSTAD – Tin un situashon di trabou peligroso na Sentro di Detenshon i Korekshon (SDKK), prizòn di Kòrsou. E presensia di un grupo di detenido venezolano peligroso, ku e siman aki tabatin un akshon den prizòn entre otro ta kontribuí na esaki.

E sindikato ABVO ku tin mayoria representashon di trahadó na prizòn, ta bati e alarma aki. Detenido peligroso i tambe e falta di personal, segun ABVO ta entre otro motibunan di peliger na e instituto di korekshon. Minister di Hustisia Quincy Girigorie, ta rechasá e opinion di ABVO ku bida di personal di prizòn na ta na peliger.

Resientemente detenido venezolano, a ataká prezu yu di Kòrsou. Durante di e akto, e venezolanonan a stroba e wardaprezunan pa intervení. Nan a purba yega na e sèl di e yunan di Kòrsou, usando opheto pisá pa kibra e porta i pa subi bai ariba pa agredí e dos prezunan. Ora ku esei no a logra e venezolanonan a sende kolchon na kandela, den un intento pa kima e prezunan, miéntras ku nan tabata tira opheto den e sèlnan.

Na dado momentu un di e detenidonan venezolano a manda un opheto hopi skèrpi ku nan mes a traha, mará na un palu di basora, riba un di e wardadónan di prezu.

Despues ku e personal a subi riba dak pa purba kalma e situashon, tabata nesesario pa lansa un tiru di atvertensia dirigí ku a alkansá un di e detenidonan na su pia, pa kua e mester a risibí tratamentu médiko.

Kenneth Bremer, di direktiva di ABVO ta insistí ku a bira tempu pa gobièrnu tuma e medidanan nesesario na prizòn.

Kenneth Bremer di ABVO

ABVO ta representá 84% di e personal na prizòn. For di 2014 sindikato a indiká ku tin falta di personal. “Mas o ménos 70 a bai for di prisòn, pa un òf otro motibu. Ningun hende no a remplasá nan”, Bremer ta remarká.

Pero minister Girigorie no tin mésun opinion ku sindikato ABVO tokante e grado di falta di seguridat na nos prizòn. “Tur prizòn na mundu ta lugá peligroso pa traha.”

Quincy Girigorie, minister di Hustisia

Minister Girigorie ta splika tambe e formamentu di guèn den komunidat tin su refleho den prisòn. Ta p’esei ta nesesario pa separá hendenan ku ta den guèn for di otro, pa nan propio seguridat i pa evitá insidente regular entre guèn den SDKK.

“Den SDKK tambe e guènnan ku ta funshoná den komunidat ta manifestá, pasobra nan miembronan ta kai será. Ta p’esei ta tene kuenta ku esaki pa evitá insidente”, e ta bisa.

Violensia diferente

Tokante e violensia ku detenido venezolano ta apliká, minister Girigorie ta menshoná ku a keda demostrá ku e venezolanonan den e insidente di e siman aki no a usa un violensia komun ku ta topa den prisòn òf serka detenido di Kòrsou òf kualke otro nashonalidat.

A trata di un atake organisá i kordiná den grupo kontra di mas detenido. “Ta relativamente usual ku tin sierto kosnan di violensia den institutonan penitensiario. Pero esaki tabata un eksepshon debí na e forma ku a organis’é i kordin’é.”

Ku hopi énfasis e minister ta menshoná ku no por atribuí e insidente di e siman aki na falta di personal. “E hendenan a stroba e personal pa drenta den e blòk kaminda ku e insidente a tuma lugá. E personal mester a drenta e blòk via un otro porta. Ta inkorekto pa relashoná e insidente ku falta di personal.”