Update: Tin un di tres persona a tèst positivo pa e vírùs di corona. E persona aki tambe ta keda den isolashon. Un grupo di 48 hende a wordu monitoria. Di nan 38 hende a tèst negativo pa corona. Gobièrnu ta sera tur skol entrante 17 di mart. Esaki tambe ta konta pa traimerdia i kresh.

WILLEMSTAD – “Un di dos persona a tèst positivo pa e vírùs di corona”, promé minister Eugène Rhuggenaath ta mèldu awe. Ta trata di e esposa di e turista hulandes di 68 aña di edat ku ayera a tèst positivo. Nan dos aktualmente ta den isolashon.

E hòmber, ku ya tin un siman na e isla, kuminsamentu di e siman aki a haña keho di grip i ta den karentena huntu ku su kasá. Ta remarkabel ku no a tèst e hendenan ku el a bini den kontakto kuné direktamente ainda. Segun un konosí di e pareha a nota e nòmbernan sí di tur persona ku e pareha a bini den kontakto kuné. Pero ta te djaluna GGD lo tuma kontakto ku nan. Ke men e hendenan aki tampoko no ta warda nan tèst den karentena. E epidemiólogo di Kòrsou, Izzy Gerstenbluth, no tabata alkansabel pa splikashon.

Inklaridat despues di prohibishon pa bula

Entretantu e isla si a tuma un kantidat di medida. Asina tur tráfiko aéreo for di – i pa Oropa ta será te próksimo aviso loke ta trese hopi inklaridat pa Yu di Kòrsou ku aktualmente ta na Hulanda i ku ke bini kas bèk. Asina tambe Hilde Tuinbeek. E ta manehá e Skol di Windsùrf na Kòrsou i e tin dos yu chikí na kas.

“Mi ta na Hulanda pa trabou. Mi tin un pasashi pa bai kas bèk djamars. Mi ta ferwagt ku e buelo aki ta sigui, pero te awe mi no a tende nada di KLM. Via Whatsapp i e Facebook di KLM tampoko mi no ta haña kontesta. Segun e mensahenan habitante di Kòrsou ku tin un téket di ida i buèlta i si nan por mustra nan sédula, si por bula bai e isla bèk. Pero awe meinta mes a nenga pasahero di KLM di drenta e avion. (mira e potrèt di e karta).

A kanselá evento

Ademas entretantu a kanselá diferente evento grandi na e isla. Anteriormente e siman aki kaba e organisashon Fundashon Bon Intenshon i Mojo Concerts a laga sa ku a kanselá e BlueSeas festival 2020, ku lo a tuma lugá dia 10 i 11 di aprel. Tambe Curaçao International Film Festival Rotterdam (CIIFR) a disidí di kanselá e evento.

E konosido happy hour di Zanzibar ku kada djasabra ta atraé sentenar di bishitante, si ta sigui. Kaminda e bar ta keda djis pegá banda di e hotèl kaminda e dos personanan ku a tèst positivo tabata keda.