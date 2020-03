KRALENDIJK – Buelo di Oropa for di djasabra no por bula pa Boneiru. Ta un di e medidanan ku resientemente a anunsiá kontra yegada di e vírùs corona na e isla. Djabièrnè Kòrsou i Aruba tambe a para tur buelo for di Oropa.

Mareshosé Real i duana na Boneiru ta trahando e protokòlnan pa prepará Flamingo International Airport riba yegada di e vírùs corona. Direktiva di e aeropuerto te awe ainda no por a reakshoná riba yamada di telefon ku e pregunta pa splikashon mas aleu.

Vírùs corona haltu riba agènda

Mareshosé Real ta ehekutá e tareanan di polis di frontera na e aeropuerto. Nan no ta direktamente envolví den kombatimentu di e vírùs corona, pero sí nan tin e tarea pa informá e instanshanan apropiá si nan topa ku un problema.

E vírùs corona ta un punto fiho riba e agènda durante nan briefing diario. “Tur dia nos ta haña informashon di RIVM tokante e último desaroyonan i nos ta sigui tur konseho metikulosamente,” Eddy Bouff, supofisial di Mareshosé Real na Boneiru ta konta.

Énfasis riba higiena personal

Higiena personal bou di trahadó te ainda ta un di e konsehonan di mas importante. Robert van Kapel, Hefe di Informashon di Prensa di Mareshosé Real na Hulanda, ta laga sa ku nan médiko di staf poko tempu pasá mes a bai Área Karibense pa papia tokante di esaki.

Van Kapel ta splika mas aleu ku mareshosé konstantemente ta monitòr kiko ta pasando i ta bati alarma si un kaso presentá. “Por ehèmpel si tin duda seka un kompania aéreo tokante salubridat di un persona na bordo, e ora ei mareshosé tin un ròl di alarmá den esaki.”

Na Boneiru di tur manera ta tuma kontakto ku Entidat Públiko Boneiru. “Ku na su turno ta referí mas aleu pa GGD”, segun supofisial Bouff.

‘Esaki tabata den e liña di ekspektativa’

Meskos ku Mareshosé Real duana diariamente ta haña informashon tokante di e último situashon. Manager operashonal Raynold Wilsoe ta pensa ku e aeropuerto ta bon prepará pa yegada di e vírùs.

Segun Wilsoe tabata den e liña di ekspektativa ku Boneiru lo a formulá e konseho di biahe mas skèrpi. “Ora nos haña e notisia ku Kòrsou no ta atmití buelo di Oropa mas, aki rápidamente a sigui un deliberashon kiko Boneiru mester hasi ku esaki.”

Ainda no tin screening di biahero

Tòg segun Wilsoe no tin kuestion di un screening di biahero. Riba e website di Flamingo International Airport for di ayera tin pará ku sí tin screening na e aeropuerto. No ta kla riba ki manera esaki ta sosodé i si esaki ta konta pa biahero ku ta drenta òf hende ku ta sali for di e isla.

E personal di duana tambe ta tuma e medidanan higiéniko serio. Na e aeropuerto, pero tambe den haf duana a pone gel pa man disponibel pa e personal.