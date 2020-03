WILLEMSTAD – Gobièrnu di Kòrsou djaluna a anunsiá medidanan mas severo den e lucha kontra e plamamentu di e viro corona na e isla. Te aworakí a establesé corona seka tres persona na e isla. Kiko ta pasa ora e kantidat di kaso di corona subi?

Na total Kòrsou tin 300 kama di hòspital, mas o ménos shete kama di Intensive Care ku ta funshoná komo tal, i 16 aparato pa duna rosea. Segun e hefe di Kombatimentu di Desaster i Maneho di Riesgo Lesley Fer entretantu a aktivá e organisashon di kombatimentu di desaster.

“Nos ta deliberá kontinuamente ku por ehèmpel Defensa i Krus Kòrá. Tambe e Emergency Support Functions ta pará kla.” E último aki ta trata mas tantu tokante e kuido pa komunikashon, previshon di awa i energia i ambulans.

E papel di defensa

Ainda no a entregá un petishon pa asistensia eventual di e ministerio di Defensa. Esaki bosero Canan Babayigit ta konfirmá. Tambe Defensa no tin e tarea i kapasidat pa eventualmente duna un man médikamente. “Nos mes tin un sierto kantidat di kama i médiko pa personal, pero nos no por entrega por ehèmpel shen kama.”

Babayigit ta splika ku esaki ta un asuntu di gobièrnu sentral i ku probablemente mester laga ayudo èkstra bini ku oroplanu. “Si bini un petishon, nos lo duna asistensia sigur asina leu ku nos por, pero asistensia médiko berdadero ta difísil. Esei no ta nos tarea.”

‘A limitá e riesgo di mas grandi’

Epidemiólogo Izzy Gerstenbluth ta konsiderá ku e senario kaminda mitar di poblashon lo kontaminá, no ta berdaderamente realístiko. “P’esei rápidamente a limitá e faktor di riesgo di mas grandi, buelonan for di Oropa, basta lihé.”

E kontesta riba kuantu hende malu Kòrsou por hèndel, e no a duna ainda. “CMC ta prepará i tin diferente posibilidat di isolashon. Si ta nesesario por sera henter un departamento.”

Kama èkstra

Promé minister Eugene Rhuggenaath ta enfatisá ku ta eksaktamente pa motibu di e kapasidat abou i e eskala chikí di Kòrsou, kasi mésora a disidí di sera e espasio aéreo pa buelo oropeo.

El a bisa tambe ku ta wak kapasidat èkstra. “Manera por ehèmpel lugá èkstra den hòspital bieu, Hospital Sint Elisabeth. E ora ei e pregunta solamente ta si nos tin sufisiente hende pa traha ku por ehèmpel e mashinnan di rosea.”

Último medidanan na Kòrsou

Djaluna gobièrnu di Kòrsou a proklamá medidanan nobo. Ta para tur buelo for di tur pais ku eksepshon di residente ku un téket di buèlta. Karga via tera òf laman si ta sigui normalmente.

E úniko hendenan ku por sali for di e isla ainda ta hende ku no ta biba na e isla i ku ke bai nan pais bèk. Tur hende ku regresá na e isla for di eksterior komo prevenshon mester keda kas obligatoriamente den karantena.

Ademas a kanselá tur evento públiko tantu sosial komo deportivo i religioso entrante mésora. Horeka ta habrí solamente pa take out, si esaki no ta posibel nan mester sera. Lo duna mas informashon tokante esaki despues.