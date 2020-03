DEN HAAG – Miembro di Tweede Kamer Antje Diertens (D66) ta laga sa ku e ta kompadesé ku e habitantenan di e islanan karibense. “Mi mes ta mama. I e ora ei mi ta pensa: esta un desaster pa e mayornan aya, ku nan yunan ta aki na Hulanda.”

“E studiantenan no por bai e islanan bèk. I ta nèt den tempu asina bo ke pa tur hende ta huntu”, Diertens ta konta. “E ora ei m’a disidí, mi ta bai traha un mensahe di vidio pa tur hende na e islanan.



Mensahe di vidio pa e islanan karibense ku miembro di Kamer pa D66 Diertens a pone riba su social media

E miembro di Kamer ta bisa ku e ta sigui e desaroyonan na tur seis isla minusiosamente. Kiko e ta ripará? “Ku tin bia e hendenan ainda ta hopi pegá seka otro. Trata di realisá ku bo ta riba un isla den krísis. Aktualmente ta masha importante pa praktiká social distancing.”

“Tene distansha di un meter i mei di otro. No karisiá òf brasa, no duna man”, Diertens ta bisa. “Naturalmente esaki ta asina un kontradikshon den e karakter kaluroso i ta loke mi gusta asina tantu di e hendenan na e islanan. Pero, ta asina so nos por tene e kumbre di e kontaminashonnan abou.”

Parlamentarionan ta traha for di kas

Na Hulanda ta konsehá tur hende pa keda kas mas tantu posibel i evitá kontakto sosial. Tweede Kamer tambe ta habri limitá i a posponé hopi debate. Diertens aktualmente ta traha for di su apartamentu na Den Haag.

“Mi ta sali for di mi kama, kana algun meter kuadrá bai abou. Ei tin dashboard, hètfon i un televishon. Henter ora mi ta den grupo di whatsapp ta wak kiko ta pasando.”

‘No ta lubidá e islanan’

Diertens ta esun ku na nòmber di su partido D66 ta debatá ku otro partido si ta trata di e viro corona. “Henter dia mi ta den konferensha di vidio. Mi por sigurá bo: nos no ta lubidá riba e islanan. Den kada deliberashon spesial mi ta menta e islanan.

‘Den krísis ta un Reino tin’

“Komo parlamentario mi tin kontakto kontinuo tambe ku e polítikonan na e islanan. Mi ta traha tempu p’esaki”, segun Diertens. “Den tempu di krísis i desaster, bo ta mira ku nos tur ta un Reino; esei ta e bèrdat.”

Mi sa ku e islanan tin bon kontakto ku RIVM i ku ministerio di Asuntunan Interior i Relashonnan den Reino. Mi mes tambe ta komuniká kos pa BZK tokante e islanan. Asina nos ta tene otro na altura.”

‘Tuma esaki na serio, pero keda optimista’

“Loke mi ke duna tur hende na e islanan: tuma esaki na serio i trata di sigui e reglanan. No mir’é komo entremetimentu ora un hende kòrda bo ku bo mester tene distansha.”

“Pero loke ta importante tambe: trata di ta optimista. Den bida tambe bo mester por dil ku insertidumbre. Esaki tambe nos tur lo sali afó atrobe.”