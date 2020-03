KRALENDIJK – Na Boneiru mayoria di hende no a mira e ‘spich di corona’ di promé minister Rutte. E echo ku Mark Rutte ta promé minister di Boneiru no ta e eksperensia na Boneiru mes: “nunka bo no ta tend’é bisa nada tokante Hulanda Karibense. Mi ta haña ku den e tempunan aki por tin mas atenshon pa e islanan.

Na e isla no a mèldu niun kontaminashon ainda. Hopi hende no ta prekupá masha pa yegada di e viro corona. :”Facebook ta hasi bo loko. Nos lo mira ora e yega. No tin nodi di pániko delantá”, ta loke bo ta tende.

Ehèmpel hulandes

Un hòmber penshoná seka e supermerkado a mira e spich si i e ta haña ku Rutte tabatin un relato kla: ‘El a splika bon kiko ta e diferente opshonnan pa kombatí e viro i pakiko Hulanda ta skohe pa un sierto enfoke.” E ta mira ku Boneiru ta tuma idea di Hulanda ofer i e ta haña bon ku e empresanan ya kaba ta tuma medida boluntariamente kontra e viro corona.

Na e supermerkado e no por bebe un kòp’i kòfi mas. E mesanan kaminda ántes bo por a sinta pidi algu no t’ei mas. “Esaki a parse nos e di mihó mirando e siyuashon i tur notisia”, e . mucha muhé tras di e bali ta bisa.

Un yònkuman ku ta hasiendo kompra ta haña e medidanan di Hulanda muchu poko. Kiko e ta pensa di e medidanan na Boneiru aktualmente? “Bo mes por rei, no muchu bon” E ta kontentu si ku e medidanan ku a tuma na e isla bisiña Kòrsou. Ei tin ‘lock down’ i e ta spera ku Boneiru lo sigui e ehèmpel ei.

Fondo di emergensia

Su kasá tin un pakus den sentro ku el a sera di su mes inisiativa. “E personal ta sinta den un área será, den èrko, i nan tin hopi kontakto ku hende, ke men mi ta komprondé si”, e ta bisa.

E ta haña bon ku hende mes ta tuma inisiativa, pero e ta spera si riba un maneho pronto di gobièrnu. “Medidanan manera sera tur hóreka, kanselá tur evento, esei mester por bai mas rápido, mi ta haña. Pero sí reglá for di un fondo di emergensia, pa hende no haña nan mes afó na kaya.” Un otro dama ta di akuerdo. “Sera esaki, no sera esaya. Esei si no ta bon.”

Denise Korsten di Voyager Tours ta trata di keda na altura di e notisianan for di Hulanda. “Tambe pa informá nos hendenan.” Aktualmente e ta masha okupá ku e prosesamentu di e kanselashonnan. No tin barku krusero ta pasa mas. “E guianan ta sintá na kas kaba i nos mester hür e skuternan ku hopi rebaho.”

E ta prekupá pa loke ta bai sosodé den e tempu binidero. “Ta manera tin un krísis ekonómiko ta bini. E promé hendenan ku mester paga nan koriente i awa ta den problema kaba.”

E spich di Rutte no tabata na papiamentu

Hopi boneriano no tin computer kaminda por mira emisora hulandes i no ta sigui e notisianan hulandes mes, pasobra nan ta papia papiamentu. Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) no tin plan pa tradusí e spich di promé minister na papiamentu i partié pa e stashonnan lokal di televishon: “Ta bini un kompilashon ku mester alkansá tur habitante di e isla.”

Nan ta ferwagt ku esaki lo bira un mensahe tantu ku teksto komo oudiovisual. Pero nan lo no usa e vidio original di e spich p’esaki.