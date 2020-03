ORANJESTAD – Aruba for di djasabra 21 di mart lo tin un toke de keda obligatorio kaminda hende mester keda paden di 9 or di anochi te ku 6 or di meinta pa sigui kombatí infekshon ku corona.

Solamente trahadó di instanshanan i kompanianan vital por sali. Infraktornan por haña un but di maksimalmente 10 mil florin.

“Ta un poko bergonsoso ku nos mester tuma un medida di menasa pa tene hende paden”. promé minister Evelyn Wever-Croes ta bisa. Riba e dia di fiesta nashonal djaluna 18 di mart por ehèmpel tabatin masha hopi famia na e playanan. Un dia despues tabatin reinan largu na e supermerkadonan.

Di sinku kaso di corona: empleado di aeropuerto

E promé minister ta tuma e medida despues ku a anunsiá ku e isla tin un di sinku kaso di corona. Ta trata di un empleado di aeropuerto. Komo prekoushon a manda 24 empleado kas. Segun e direktor di e aeropuerto sinembargo no tin nodi di sera e aeropuerto.

Aktualmente segun gobièrnu tin 127 hende den karentena i 61 hende a tèst negativo. Kuantu hende ta warda un tèst ainda ku sí tin síntoma, niun hende na gobièrnu no por a kontestá. Ni tampoko despues di ripití e pregunta vários bia.

Banda di e toke de keda riba 21 di mart, for di e dia ei habitante di Aruba no por drenta mas ku avion. E medidanan aki ta dura por lo pronto te 31 di mart. Es ku riska subi kaya durante di e toke de keda por haña un but di maksimalmente 10 mil florin. Pero pa pakus i hóreka ku keda habri mas lat ku 8 or di anochi e but maksimal ta solamente 1000 florin. E butnan ta reglá den leinan ku ya ta eksistí, komisario di polis Andrew Hoo a splika e diferensha.