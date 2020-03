NVJ awor pa e islanan tambe Periodistanan na e islanan di Reino Hulandes no ta kai bou di e Asosiashon di Periodista Hulandes (NVJ). Na e islanan no tin un asosiashon manera esaki ku ta sali na interes di prensa. P’esei e miembro di direktiva Wensley Francisco for di dia di su nombramentu komo miembro di direktiva fin di aña pasá ta aktivo pa hasi e periodistanan di e isla parti di NVJ. Pasobra na e islanan no por haña un badge di prensa ofishal via un asosiashon di periodista NVJ na petishon ta ofresé badge di emergensia. For di djasabra a drenta sigur 12 petishon seka Francisco for di e islanan.