ORANJESTAD/HILVERSUM – E Asosiashon Hulandes di Periodista (NVJ, Nederlandse Vereniging van Journalisten)) ta masha prekupá pa e toke de keda ku a anunsiá na Aruba, ku ta na vigor pa periodista tambe. Wensly Francisco, miembro di direktiva di NVJ, ta bisa ku NVJ ke duna e periodistanan arubano karchi di prensa di emergensia.

Prensa arubano djabièrnè mésora a protestá kontra e desishon i a manda un karta na NVJ, polis i Ministerio Públiko. Promé minister Evelyn Wever-Croes di Aruba ta haña ku e medida no ta un limitashon di libertat di prensa.

Segun e promé minister polis entre 9 or di anochi i 3 or di mardugá lo suministrá prensa di informashon. “Prensa por traha for di kas”, segun Wever-Croes.

NVJ ta avisá e promé minister den e karta: “espesialmente durante e krísis di corona periodista ta hunga un papel krusial den suministrashon independiente di informashon.”

Medida di corona E toke de keda ta na vigor for di djasabra i ta ún di e medidanan pa kombatí plamamentu di e viro di corona. Hende no por sali for di 9 or di anochi te 6 or di meinta. Aktualmente Aruba tin ocho kaso di corona.

Na Hulanda sí periodista ta pertenesé na sektornan i trabou ku ta krusial i ta tene kuenta ku e posishon ekstraordinario di prensa. “P’esei nos ke pidi bo urgentemente pa provée Aruba ku esaki riba e término di mas kòrtiku posibel”, ta pará den e karta.

No tin karchi di prensa

Periodista mester por identifiká nan mes komo profeshonal pa medio di un karchi di prensa. Na Aruba no tin un badge di prensa ofishal optenibel via un asosiashon di periodista.

Francisco ta konta Ret Karibense ku pa manda karchi di prensa pa e islanan aktualmente logístikamente ta práktikamente imposibel. “P’esei periodista na e islanan, ku ta traha pa un kompania di media famá, por mèldu seka mi pa un karchi di prensa digital temporario. E karchi aki nan por prent òf warda riba nan telefon.”

Periodista na e islanan di Reino Hulandes no ta kai bou di NVJ. Na e islanan no tin un asosiashon komparabel ku ta sali na interes di prensa. P’esei for di su nombramentu komo miembro di direktiva fin di aña pasá, Francisco ta trahando pa laga e periodistanan di e islanan forma parti di NVJ. Ku e karchinan di prensa i e edukashon korespondiente.

“Ta e intenshon pa den futuro yuda e periodistanan na e islanan ku un mentorado for di NVJ”, Francisco ta bisa.

‘Periodismo den henter Reino’

No ta promé bia ku Francisco ta tende di un libertat di prensa suak na e islanan. “Den kombersashonnan durante di mi bishitanan na e islanan mi ta tende ku ta stroba periodista di hasi nan trabou. Ku polítikonan ta tene periodista afó i ku tin bia ta menasá nan durante di nan trabou. Ta tempu pa kuminsá papia di periodismo den henter Reino.”