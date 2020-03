Ku e medidanan aki gabinete ke duna sosten durante e krísis di corona. E promé pakete di medida lo dura te ku aprel 2020 i ta enserá ku kompanianan lo haña medidanan di stimulashon fiskal i sosten ekonómiko. Sosten ekonómiko

E oferta di un suministro drechi di awa ta pa tur hende ku ta bini na remarke pa ayudo

Tin mas posibilidat pa haña espasio finansiero i otro formanan di sosten

Tin un fondo di sosten pa kompania di un persona, kompania chikí i mediano.

Ken ta bini na remarke p’esaki i kon e sosten lo ta no a divulgá. Sí lo a reserva 2 mion florin p’esaki.

Tin diferente programa di sosten pa kompania i individuo.



Medidanan di stimulashon fiskal

No tin nodi di entregá prima sosial i OB

Lo posponé pago di impuesto (si ta posibel) i lo instalá areglonan nobo di pago

No tin nodi di paga sobrá gastu, no ta paga but i no ta paga interes tampoko

Ta bini un rebaho riba impuesto di entrada



Sosten sosial

Lo parti pakete na famia i mucha vulnerabel pa proveé den na kosto di bida primario i pa protehá higiena Nos ta sostené den ayudo di debe

Tin un helpdesk pa sostené den kaso di pregunta laboral

Tin un sosten sosial emoshonal optenibel pa famianan i hende grandi di edat