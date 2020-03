DEN HAAG – Aruba, Kòrsou i Sint Maarten por konta ku sosten for di Tweede Kamer, awor ku e ekonomia na e islanan ta basha aden ku e krísis di corona. Pero por tende eksigensia pisá tambe.

E presupuestonan di e tres islanan outónomo e último lunanan a trese hopi iritashon i lucha na Den Haag. A fòrsa e islanan di ekonomisá hopi. Aktualmente no por ripará muchu di e severidat aki. Ku eksepshon di VVD i SP.

“Den tempu di desaster i krísis nos mester yuda otro”, segun parlamentario Antje Diertens di D66. “Nos ta huntu, nos ta famia. I e ora ei bo ta kuida otro””, Joba van den Berg (CDA) ta haña. “Nos a yuda tambe despues di orkan Irma i nos lo hasi esei aworakí tambe”, Attje Kuiken (PvdA) ta bisa.

‘Bira ménos severo’

Ku esaki mester ta posibel pa suavisá e reglanan di presupuesto. Diertens (D66): “Nos lo bira ménos severo, nos ta hasi esaki tambe pa empresario na Hulanda. E situashon aktualmente ta diferente for di algun siman pasá, nos lo no bisa: Nos ta keda mantené manera na e tempu promé ku e krísis.”

PvdA tambe ke pa Den Haag ‘trata e presupuestonan mas fleksibel’. Si ta na parlamentario Attje Kuiken, tin otro posibilidat ainda manera fiansa barata via Hulanda. Tambe mester bini ayudo dirigí na esnan mas vulnerabel na e isla. Eventualmente den koperashon ku fundashonnan i organisashonnan di ayudo internashonal.



Tin zonido krítiko tambe: ‘Boso mes bini ku plan promé’

Pero tin zonido krítiko tambe. SP ta haña ku Hulanda ‘ku kurason masha, masha grandi’ mester ta habrí pa ayudo na e islanan, pero sí bou di e kondishon ku ‘e islanan mester bini ku petishon berdaderamente konkreto awor sí’.

“No kontrali”, parlamentario Ronald van Raak ta haña. “I no ku Hulanda ta bai manda sèn, pasobra esei no tin sentido. Nos a mira esaki kaba den pasado i esei no a bai bon. E ora ei tin hedun atrobe, pleitu, korupshon.”

E miembro di SP tabata tristu kaba tokante e ekonomia na e islanan. “Ainda Sint Maarten ta lucha ku e konsekuenshanan di orkan Irma i Aruba bon mirá ta fayit. I…, ya… Kòrsou tambe.

“Naturalmente nos ke yuda si ta nesesario”, parlamentario di VVD Andre Bosman ta haña. Pero esaki lo no logra pòrnada. Nos tabatin e palabrashon tambe ku e islanan lo a pone nan presupuesto na òrdu. Esaki no ta e kaso. Ami no ke duna un chèck blanku.”

Na desèmber Kòrsou a haña un instrukshon ofisial i obligatorio pa ekonomisá hopi. Willemstad a haña Den Haag muchu severo, pero na final no tabatin otro eskoho ku guli manda ‘bou awor i apelá.

Atrobe dies aña supervishon finansiero

Partido di gobièrnu VVD ta bai un paso mas aleu. Komo kambio pa ayudo mi ke un kòntrakt di dies aña, kaminda e islanan ta primintí di tene nan mes na palabrashonnan di presupuesto. Ku Hulanda komo supervisor”, segun Bosman.

Na 2010 a apsolbé un debe di biónes di Antia Hulandes (ku eksepshon antó di Aruba ku tabata outónomo kaba e tempu ei) komo kambio pa un supervishon finansiero temporario. Pa mayoria di polítiko na e isla un prolongashon asina ta un tehi. For di siensia tambe a bini krítika pisa.

“Aktualmente mi tin dies aña komo bosero di Relashonnan den Reino. Nos a pidi pa hasi algu na kriminalidat, korupshon, finansa di gobièrnu, i nada no a bira mihó. Pero si mester di ayudo ata nan na porta.”

CDA ta not amused

Partido di koalishon CDA ta reakshoná sorpresá riba e pronunsiashonnan. “Mi ta haña e pronunsiashonnan aki masha di un banda so. It takes two to tango pero bo mester keda papia ku otro si”, parlamentario Joba van den Berg ta bisa. “E nesesidat ta grandi.”

Gabinete hulandes dispuesto na yuda

Gabinete hulandes siman pasá a laga sa ku e lo yuda tur seis isla (finansieramente). Minister Raymond Knops (Relashonnan den Reino) promé ke warda e konsehonan di entre otro IMF tokante Aruba, Kòrsou i Sint Maarten.

E munisipionan ekstraordinario Boneiru, Saba i Sint Eustatius – ku ta kai direktamente bou di mando di Den Haag – a haña un pakete di sosten kaba pa kompania i trahadó