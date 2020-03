Esaki ta e medidanan di corona ku Kòrsou a tuma kaba Preventivamente for di 17 di mart a sera tur skol, hende mester keda kas mas tantu posibel i traha for di kas i tur hóreka ta sera na e isla ku eksepshon di, te asina leu ku ta posibel, take-out. Kuantu sèn esaki ta kosta ekonomia eksaktamente no ta kla, tampoko no kuantu trabou ta na peliger, awor ku lugánan di hóreka ya pa un siman no por a gana nada.