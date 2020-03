Bo mester di ayudo? Fundashon Skuchami na Kòrsou ta alkansabel via +5999 690 0593 (Banda Ariba), +5999 690 3306 (Mei mei) i +5999 690 0595 (Banda Abou) Mental Health Foundation na Sint Maarten ta alkansabel via +1 721 542 1677 Mental Health Caribbean ta alkansabel na Boneiru via +599 7170125, na Sint Eustatius via +599-3180099 i na Saba via +599-4160196 Fundason Respaldo na Aruba ta alkansabel via +297 281 5000 Na Hulanda bo por yama pa ayudo 0900-0113