WILLEMSTAD – Den e sektor di hotèl ta pidi kolaboradónan pa firma akuerdo kaminda nan ta deklará ku boluntariamente nan ta renunsiá nan salario òf kaminda nan mester bai di akuerdo ku tumamentu di vakashon obligatoriamente, tin bia asta sin kompensashon.

Segun e legislashon laboral lokal e solushon aki no ta eksistí: Mester mantené e relashon laboral òf mester pidi retiru. Den deliberashon entre dunadó di trabou i e empleado por buska un akuerdo konhunto rasonabel tambe.

Hóreka

Avila Beach Hotel e siman aki a skibi na su empleadonan: “E lockdown ta pone ku un gran parti di e personal no por òf no tin mag di bini trabou. Pa e motibu aki tur hende ku no por bin traha, mester tuma vakashon obligatorio tanten ku e lockdown aki dura (for di promé di aprel).”

Lo no paga sèn di vakashon, na lugá di esaki e empleadonan ta haña sinku dia èkstra di fakansi. Tambe e hotèl ta bisa ku el a hañ’é obligá di kita 30 porshento for di e oranan di e empleadonan ku resultado ku e empleadonan ta gana 30 porshento ménos.



Keho diariamente

Na ministerio di Desaroyo Sosial, labor i Bienestar (SOAW, Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn) nan ta bisa ku diariamente tin keho ta drenta di medidanan di emergensia diskutibel ku e dunadónan di trabou ta tuma komo konsekuensha di e krísis di corona. Randolph Gijsbertha, direktor di sektor na SOAW ta konfirma e kantidat grandi di yamada di telefon. E ta splika ku e dunadó di trabou den deliberashon ku e empleado mester yega na un akuerdo.. “Apsolutamente no por ta un desishon di un banda so.”

Un empleado* di Dreams Curaçao Resort, ántes Hilton, ta bisa ku den e di dos siman di mart huntu ku e hendenan di su departamento a yam’é na kantor. A bisa nan ku e hotèl no tin fondo mas pa paga e salarionan komo konsekuensha di e medidanan di gobièrnu kontra di corona.

A pidi e empleadonan pa tuma nan dianan di fakansi. Lo usa e sèn di vakashon pa paga e salarionan. A primintí e empleadonan ku nan por tene nan trabou.

Nan a firma pa evitá e seramentu definitivo di e hotèl. Tur kos a bai masha lihé. Dia 21 di aprel nan mester bai un reunion pa tende kiko mas lo sosodé.

Eksperto di derecho di labor Sheldrey Osepa: “E dunadó di trabou i e empleado den bon deliberashon mester trata di yega na un kambio di e akuerdo laboral. Si esaki no logra e dunadó di trabou mester bini ku un proposishon i motivá esaki ku sifra. E proposishon ei mester kumpli ku e eksigensia di rasonabilidat i finalmente wes por komprobá esaki.”

Distribushon

Un empleado* den distribushon, ku pa miedu di haña retiru ke keda anónimo ta konta: “Mi ta traha pa un kompania ku ta suministrá na supermerkado i ku tin dispensashon pa sigui suministrá.”

“Pero awor tòg ta kategorisá e empleadonan den un skema di trabou adaptá ku ménos dia di trabou i e dianan bashí den e skema ta deskontá nan ku nos dianan di vakashon. Mi ta haña esaki inhustu”, e ta bisa.

Dunadó di trabou di mala fe

“Esei ta prohibí”, e direktor di sektor di SOAW Gijsbertha ta bisa. BONECO, e sindikato di kolaboradó komersial ta señalá e problema aki. “Ta akshon di dunadó di trabou di mala fe”, presidente di sindikato Erwin Koenze ta bisa.

E bònt a entregá keho kaba kontra algun dunadó di trabou, pero Koenze ta bisa ku tin hopi empleado mas perhudiká durante di e krísis aki, ku e no tin bista ariba. “En general hende tin miedu pa organisá nan mes den un sindikato i tambe nan tin miedu di entregá un keho.”

Mas ku 90 kompania na Kòrsou a haña nan ta sera nan portanan pa motibu di e krísis di corona. E medida aki a kondusí na hopi desempleo kaba, pero pasobra mayoria di hende no ta miembro di un bònt, Koenze tampoko no por forma un bon imágen di e kantidat eksakto di e retironan.