KRALENDIJK – Skolnan na Boneiru ta será pa pa evitá kontaminashon di COVID-19. Alumnonan di eksámen final p’esei ta haña lès digitalmente via internet, ma no tur hende tin un bon konekshon òf un laptop pa por partisipá ful.

E alumnonan di eksámen final na Boneiru ainda mester hasi eksámen oral i entregá algun asignashon. Nan por bai skol si p’esaki, pero den grupo di dies persona i partí den vários lokal. Tur e otronan ta haña lès digitalmente via internet.

Ta kalkulá ku tin kuarenta pa setenta famia ku na kas no tin e medionan adekuá pa por envolví nan yunan den lès. Pa nan ta pone un laptop di fia disponibel.

“Mirando e paramentu di tráfiko aéreo esaki no ta asina fásil”, e direktor di Scholengemeenschap Bonaire SGB Frans van Efferink ta suspirá. “Nos ta spera di por suministrá e alumnonan aki promé ku e vakashon di resurekshon.”

Duna famia laptop

Pa no perhudiká e alumnonan aki durante di e fase di introdukshon di e dunamentu di lès online e skol no tin nodi di registrá ousensia. Tampoko no ta trata materia di kua lo tèst nan. “Ta solamente un manera pa tene nan konosementu na nivel te dia skolnan por habri atrobe.”

Despues di fakansi grandi e skol ke kuminsá ku un proyekto pilot den kua e alumnonan lo haña un laptop of tablet bai kas kuné.

Èksamen final

Pa e alumnonan di èksamen final e temporada binidero ta ku suspenso ainda. Ounke un kantidat grandi di nan ya kaba por balorá nan chèns di slag bon kaba, otro mester warda e ‘areglo di slag òf zak’ for di Hulanda ainda.

Pa motibu di e vírùs corona e sifra di èksamen di skol (SE) a bira determinante pa slag òf laga. Pa esun esaki ta mas bentahoso ku pa e otro. “Den e app di grupo tur hende a selebrá ku nan a slag. Mésora tambe e sintimentu tabata straño, un hóben di VMBO ta bisa. Su kompañero di den klas tambe ta bon pará. “Mi sa ku kon ku bai bini mi ta slag.”

Tenshon

Tin alumno di èksamen final ku no ta sigur ainda, Gandy Mauricio ta konta. E tin diessinku aña ku e ta mèntòr di alumno di èksamen i dosente konstrukshon, kas i interior na VMBO. “Tin di nan tabata spera di drecha nan sifra ku e èksamen sentral, nan tin miedu ku nan mester hasi e aña di nobo.”

Na un distansha ta prepará nan pa un eventual re- eksaminashon. Esaki ta sosodé via Microsoft Teams. E dosentenan mester a kustumá. “Den klas bo ta mira na e emoshonnan di e alumnonan si nan a komprondé bo splikashon. Na distansha esaki no ta meskos”, Mauricio ta konta.

Den e kasonan eksepshonal aki e mèntòr ta haña duna lès online ta kumbiní pero no ideal. “Tin bia bo ta hañá bo ku un konekshon malu. Tambe delantá bo mester informá nan bon pa nan no lubidá.”

Pa e sobrá klasnan tambe ta regla enseñansa di distansha. Asta gymnasia ta sigui. Direktor di skol Frans van Efferink ta pensa ku esaki por bin kousa un renobashon den enseñansa. “Den futuro mi por imaginá mi un situashon kaminda nos lo kombiná e momentonan di kontakto na skol mas tantu ku materia di lès digital.

Fiesta final

Ainda no ta sigur kon e fiesta final pa e alumnonan ku a slag lo bira. Normalmente esaki ta sosodé na yüli. “Un fiesta final ku un DJ òf un banda. Mi no tin un idea kon esaki lo bai awor” mentor Mauricio ta bisa.

Direktor di skol Efferink tampoko no por por bisa ku siguridat. “Ta posibel masha bon ku nan mester bin buska nan diploma den grupo chikí.”