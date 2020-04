ORANJESTAD – “Pakiko na hòspital nan no a komprondé ku niun hende no por a bin buska mi? Mi ta kontagioso. Henter mi famia ta den karentena.” E arubano Diego Martijn ta rabiá espesialmente ku direktiva di salubridat públiko ku segun e no tin protokòl pa laga pashènt di corona bai kas bèk seif.

Djásabra anochi último ku ambulans el a bai Horacio Oduber Hospital. Despues di kuater dia di isolashon e arubano tabata sinti masha malu. “E enfermeronan i dòkternan ei tabata the best. Pero e fièrnu a kuminsá ora ku nan a bisa ku mi ta OK, mi por bai. Por a bin buska mi i mi mester a pasa botika pa buska un reseta.

Martijn a bisa ku despues, turdí ainda di tur kos, el a bai pafó i a bai yama na telefon pa e haña un kabe í boto. Warda pafó riba kaya ta pèrmití segun protokòl, asina e hòspital a splika awe.

Ta pèrmití pa warda pafó

“Nos tin 13 kamber di isolashon kaminda e pashèntnan aki ku no tin mester di atmishon, ta haña un kòntròl. Nan por keda warda paden riba transpòrt òf pafó. Pero pafó si nan no por para muchu seka di e hòspital”, dòkter Daryanani ta splika. E hòspital a asumí ku Martijn a regla su mes transpòrt.

Pero ora nan a tende ku esaki tabata un problema p’e, Daryanani ta bisa, nan mes a bai yama rònt na telefon. Ku Krus Kòrá, servisio di ambulans i finalmente direktiva di salubridat.

Bosero Jurette Croes di e direktiva aki, Daryanani i minister di Salubridat Dangui Oduber awe na televishon a pidi Martijn despensa. “Tabata mal komunikashon”, nan a deklará.

Tòg Croes ta bisa tambe: “Nos ta regla transpòrt pa hende ku por ehèmpel mester bai Sentro Diagnóstiko pa tèst. Si yama nos, e ora ei nos ta regla e transpòrt. Pero mester yama nos si.”

Pakiko e hòspital no a yama direktiva mésora den e kaso di Martijn nan no ta splika. Sí dokter Daryanani ta splika pakiko nan no ta manda pashènt di corona ku drenta ku ambulans, kas bèk ku ambulans. Ta servisio di ambulans ta disidí riba esaki.”

Direktiva di salubridat públiko ta responsabel pa e protokòlnan di salubridat. Nan ta bisa ku e insidente ta duel nan i ku nan lo hasi tur loke nan por pa evitá ku algu asina lo sosodé atrobe.

Pero ainda no a adaptá e protokòl di transpòrt. “Nos preferensia ta pa e transpòrt sosodé via direktiva di salubridat públiko. Pero nos sa ku hende ke keda regla nan mes transpòrt”, segun minister Oduber.

Pero pa Martijn no tabata masha agradabel pa keda para warda riba kaya asina. “Ora porfin mi a yega kas, i ku ainda mi tabata sinti mi masha malu ku keintura haltu, mi a puntra mi mes: pakiko bon mirá no a atmití mi na hòspital? Ta kon malu bo mester ta pa por keda ei?

Segun gobièrnu Aruba tin 71 persona infektá ku corona di kua dos hende a kura. Dies persona ta den hòspital, di kua tres riba kuido intensivo. Gobièrnu tin medida severo pa tene hende mas tantu na kas pa evitá plamamentu di e vírùs.

Es ku mester bai den karentena i isolashon pero ku no ta tene su mes na esaki ta riska un but for di 1000 florin (500 euro) te un máksimo di 10 mil florin (5000 euro)