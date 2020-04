KRALENDIJK – Hende ku ta traha na e kompania di almasenahe di zeta Bopec na Boneiru tin miedu di pèrdè nan trabou. Riba 20 di mart kreditor Refineria di Kòrsou (RDK) a pone beslag riba e instalashonnan di Bopec pasobra e doño, gigante di zeta venesolano PdVSA, ainda debe nan sèn.

Aktualmente kasi no tin aktividat na Bopec ni no tin entrada tampoko. No a bisa e kolaboradónan na Boneiru nada tokante kiko ta bai pasa awor ku nan kompania i nan ta fadá di e insiguridat. “Nada no ta abierto”, I.B. ta bisa, e ta sup-kontratista na Bopec. “Nos no sa kon ta pará ku nos.”

E direktor di RDK, Marcelino de Lanoy ta bisa ku ta tene kuenta ku e interes di e personal di Bopec. Pero no ta papia tokante kon ni kiko.

No tin klaridat

“E tempunan aki ta insigur. Mi ta keda positivo. Ainda mi tin speransa ku tur kos lo bira bon na Bopec. T’aki mi ta gana mi pan porfin”. Johnny Vlijt ku ta traha pa su mes ta bisa. “Por ripará e sintimentu di insiguridat seka tur hende. Mi ta trata di motivá mi koleganan pa keda positivo.

Pa keda papia ku otro ta importante, pero ta nèt esaki parse ta un problema. E kolaboradónan tin hopi pregunta. Nan ta teme ku aworó na a pèrdè nan trabou i nan entrada. E tenshon ta subi bira haltu.

“Mi ta pèrdè konfiansa ku e loke ta pasando”, un otro trahadó ku ta preferá di keda anónimo* ta bisa, “no tin klaridat. I no tin konfiansa tampoko. E sindikato i e direktiva no ta duna basta informashon. Mi tin e sintimentu ku BPWU (e sindikato di e personal) i PdVSA na Venezuela ta pará huntu na mésun banda die problema. Nan no ta konta henter e bèrdat.

E bòntnan

Junny Pourier di BPWU sa kiko ta biba bou di e personal. “E kolaboradónan ke informashon pero esaki no tin. Nos tin dos aña kaba ta tende e mésun promesa di Venezuela ku tur kos ta bou di kòntròl i ku nan lo manda e sèn pa Bopec. Te awe no a manda sèn. Aparentemente tin sèn pa e tres lunanan binidero pero loke lo pasa despues nos no sa.”

Gerald Bernabela di Fedebon ta komprondé ku e kolaboradónan ta hartá di e situashon. Fedebon ta e sindikato di e personal di staf di Bopec. “Ta un situashon difísil. PdVSA ta garantisá e salario di e personal, pero pa kuantu tempu?”

Segun Bernabela ta negoshá ku tur partido envolví. Fedebon a traha un plan di enfoke. “Aktualmente mi no por bisa mas di e plan. Pero un kos ta sigur. Mester bini un solushon sino Boneiru ta hañ’é den un krísis. Tin mas ku shen famia ta dependé di Bopec.”

Fedebon i BPWU a firma un akuerdo pa huntu lucha pa e interes di e kolaboradónan. E direktiva di Bopec ainda no a bisa nada tokante di e situashon.

(*) E nòmber di e persona aki ta konosí seka redakshon.