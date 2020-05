BREDA – Kendrah Magliore di Kòrsou (26) kuminsamentu di aña a kaba di haña un lugá komo médiko básiko na Kuido Intensivo na Breda, ora ku e krísis di corona a pone tur kos den un spit. E ta kompartí su relato.

“Pa motibu di e emergensia grandi mi a kuminsá mas trempan na e departamento di KI. Tabatin asina hopi hende ei kaba ku tabata infektá ku corona. Mi tabata haña impetuoso pa mira.”



Kendrah Magliore na e departamento di KI (Na Hulandes)

Riba su promé dia di trabou Magliore a haña un pashènt ku probablemente tabata infektá ku corona. “E tabatin hopi otro problema aseka kaba i e di ku mi: si ta corona mi tin esaki ta e fin pa mi. El a pidi mi yama su kasá p’e na telefon. Mi no ker a hasié pero mi a yam’é tòg. Dos siman despues el a fayesé.”

E médiko hóben regularmente tin warda na e departamento di KI kaminda hende ta keda simannan largu den koma. “Tin hopi hende na respirashon artifisial. Esei ta sosodé lihé. Na kuminsamentu nos no ta mira hopi keho pero si nos midi e nivel di oksígeno e situashon no ta mustra bon” Magloire ta bisa.

Un sorto di despedida

Dunamentu di respirashon artifisial ta sosodé pa medio di hinka e pashèntnan den un koma. “Promé ku hasi esaki mester yama famia, no tin tempu pa mas ku un yamada. Pashèntnan por tuma un sorto di despedida. Pasobra bo no sa kon largu e koma ta bai dura si nan lo sobreviví.” Tin pashènt ku ta asina malu ku no por yama famia mas. “Esei ta masha impaktante.”

Magoire ta konta ku e i otro médiko ta haña pregunta difísil. “Hopi bia e pashèntnan ta na e respirashon artifisial tres siman I seka tin di nan ta manera ku no ta bini mehorashon. E ora ei bo mester puntra bo mes si e dunamentu di rosea mester sigui. Hende ta sali suak for di e koma i tin posibilidat riba hopi komplikashon.

Kontakto ku Kòrsou

E médiko hóben tin hopi kontakto ku su mayornan na Kòrsou. Su isla ta den lockdown i e hendenan por sali dos dia pa siman pa hasi kompra, segun e lèter di na plachi di number.

Su mama ta prekupá pa su trabou na e departamento di KI. Promé ku esaki mi tabata traha na e departamento di pulmon na Leiden. Na yanuari mi tabatin e kombersashon di solisitut na Breda, e tempu ei e krísis di korona no tabata asina malu. Mi mama a puntra si mi mester hasi e kambio, pero ta nèt awor nan tin mester di mi. Mi no por bisa nò.”

E no ta masha prekupá pa su mayornan. “Nan ta tene nan mes bon na e reglanan. Mi tata ta traha na gobièrnu i masha dia por a traha na kas. Mi mama ta traha den atministrashon di hòspital di Kòrsou, e si a haña ku ta un poko kandente pa bai trabou. Mi a prekupá hopi si pa mi ruman hòmber, e ta studia na Merka. Dankidjo el a kaba di regresá na Kòrsou. E ora ei mi por a keda sosegá.”

Kòrsou ta kas

Magloire lo a preferá di kuminsá traha na su isla natal. “Pero e situashon ei no ta asina impaktante manera aki. Na Kòrsou tin diesseis kaso konosí di corona, ku un morto te aworakí.

Magloire ta haña ku te aworakí Kòrsou a tuma e bon medidanan. Mi tin miedu si kiko ta bai pasa si relahá e medidanan. E hòspital aya tin mas lugá awor pero esaki ta sufisiente? Esei si ta den mi pensamentu. Mi ta haña ku ta un honor di traha na Hulanda i haña oportunidat pero mi kas ta na Kòrsou

Kendrah Magloire Kendrah a nase i lanta na Kòrsou i na 2011 pa estudio a bai Hulanda. Na Leiden el a haña su master komo médiko básiko i el a traha na e departamento di pulmon di Leiden University Medical Center. For di aprel e ta traha na e hospital Amphia na Breda. Aña pasá Kendrah tabata tesorero di e Asosiashon di Médiko Antiano. Ainda e ta envolví den e komishon di e asosiashon pa promové lugá di edukashon pa médiko na e islanan.

Henter e siman aki Ret Karibense ta pone atenshon na heroé karibense den kuido durante e krísis di Corona.