WILLEMSTAD – Gobièrnu di Kòrsou a primintí empresarionan ayudo finansiero pa wanta e slanan di e krísis di corona. Pero hopi kompania i empresario te dia djawe no a risibí e suma aki. Tampoko nan no sa si asta a aprobá nan petishon.

Via e areglo temporario di Medida di Emergensia Transitorio di Empleo (NOW) empresario por pidi sosten finansiero komo konsekuensha di pèrdida di entrada pa motibu di e krísis di corona. Gobièrnu a primintí ku den siman di 26 di aprel lo pone e sèn riba e kuenta di banko di e petishonarionan. Pero esaki no a sosodé ainda.

Empresario ta sinti ku a lag’é na kaya

“Mi no por habri mi portanan ainda djabièrnè pasobra e entradanan ta hopi ménos ku e gastunan. Ainda mi ta warda e sosten finansiero di gobièrnu pero esaki ta dia djawe no a bini ainda”, Benieta Parmessar ta konta. E ta doño di un kompania ku ta bende kos ku hóreka. E empresario ta sinti ku a lag’é na kaya.

Outor Kim Hendriksen (Na Hulandes)

Empresario Els Kort tambe ta hañ’é den problema pa motibu di esaki. El a hasi un petishon pa un areglo NOW, pero e no a risibí nada ainda, ni tampoko un kontesta si e ta hañ’é òf nò. De Kort tin diesun kabai riba kua e ta duna sesenta mucha lès. Di e ganashi di e lèsnan e ta mantené e kabainan, pero awor ta manera esaki ta na peliger.

Remigrá bai Hulanda komo úniko solushon

Diferente empresario ta indiká ku nan no ta mira un otro manera ku remigrá pa Hulanda si e situashon na e isla bira mas malu. E insiguridat tambe ta hunga un papel. Empresario Jamie Rizo ta kontemplá pa bai Hulanda pa motibu di e krísis. Rizo ta hür apartamento i ta manehá un resòrt pa turista n e isla.

For di tempu ku Kòrsou a sera frontera i turista no por bini e isla e no tin entrada mas. “Kos no ta pinta bunita mas aki. Lo mi a preferá di keda pero ta muchu insigur ki dia e turistanan ta bini atrobe, mi no ke ni mi no por warda esaki finansieramente, e ora ei lo mi bai fayit personalmente.”

A terminá lockdown

Korsou riba 5 di mei a anunsiá ku e isla lo habri internamente atrobe riba djabièrnè 8 di mei. Esaki ke men ku mayoria kompania, ku eksepshon di hóreka, por habri atrobe. Hóreka ta keda habri pa take out i delivery so. Tambe lo habri frontera pa habitante. No ta konosí ki dia turista por bini e isla atrobe.

Ayudo finansiero di emergensia na Kòrsou

Trahadó ku a pèrdè trabou pa motibu di e vírùs corona, ta bini na remarke pa e Medida di Emergensia Transitorio di Empleo (NOW). Esaki ta un kompensashon mensual di 1000 florin. Banda di esaki ta pone bòn pa kuminda disponibel na hende ku promé ku e krísis kaba a pèrdè trabou òf no tabatin trabou. Empresario di negoshi di un persona ku no ta alkansá volúmen di benta mas pa motibu di e krísis por haña un kompensashon mensual di 1335 florin.

Kompania ku pèrdè mas ku 25 porshento di volúmen di benta ta bini na remarke pa ayudo finansiero di gobièrnu kaminda lo sigui paga te 80 porshento di e salarionan di empleado fiho. Kondishon ta ku e kompania ta sigui paga e personal 100 porshento i ku no ta kita niun empleado fiho di trabou.

Kòrsou a kai den un krísis finansiero pa motibu di e krísis di corona. For di e medida di ‘shelter in place ‘ (lockdown) i e seramentu di e fronteranan pa turista hopi empresario for di mart no tin entrada mas. E isla a pidi Hulanda 765 mion florin pa por keda sostené kompanianan. Pero Hulanda a honorá e petishon aki parsialmente so. A manda 177 mion florin den forma di un fiansa pa seis siman.