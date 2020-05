ZOETERMEER – Asosiashon di Médiko Antiano (AMA) a haña 80 registrashon di personal di kuido karibense na Hulanda pa bin yuda na e islanan. Tòg e ministerio hulandes no a konsiderá nan ora di komponé un tim di emergensia pa Kòrsou. Sí a skohe pa personal di kuido for di Merka. Kiko ta pasando?

Thaïs Thong, presidente di AMA, ta bisa ku e asosiashon tabatin kontakto ku gobièrnunan di tur isla i ku ministerio hulandes di Salubridat (VWS). “A reakshoná entusiasmá i nos a laga na e islanan pa indiká di kiko tin nesesidat.”



Nesesidat na Hulanda tambe

Tòg Ministerio hulandes di VWS no a konsiderá e 80 registrashonnan di AMA ora di komponé un tim di emergensia. Pakiko nò? “A skohe pa un solushon di emergensia ku un tim di IC for di Merka”, un bosero di ministerio ta ta splika. “Tampoko nos no ker a kompetí ku e nesesidat di médiko na Hulanda.”

Tong ta komprondé esaki, pero e ta bisa ku e chèns ku den un tiru ta kita masha hopi médiko ta masha chikí. Tambe pasobra e trahadónan den kuido ku a inskribí seka AMA ta bini for di henter Hulanda. “E situashon na e islanan ta di un eskala mas chikí kompará ku Hulanda. Ademas e seriedat di e brote ta diferente pa kada isla.” Entretantu AMA e siman aki na petishon di VWS a hasi un yamada nobo spesífikamente pa médiko i enfermero di IC karibense.

Falta di koperashon

Segun dòkter di pulmon Johnny Daflaar ta falta koperashon den Reino ora ta trata di kuido. Daflaar tin mas ku binti aña ta traha na Hulanda pero e ta vigilá e kuido na su isla natal bon. E mes tambe ta dispuesto pa yuda na su isla. “Ántes tabatin un koperashon ekselente entre e hòspital di Kòrsou i Hulanda. E struktura riba término largu ta falta awor.”

Ántes tabatin mas posibilidat

Daflaar tin mas ku binti aña relatá na Hagaziekenhuis na Den Haag. For di 2007 e ta traha tambe na Langeland Ziekenhuis na Zoetermeer kaminda el a duna un kontribushon importante na e lantamentu di un departamento di pulmon. Den añanan 90 el a traha 2 aña na Sint Elisabeth Hospitaal na Kòrsou. “Tabata un tempu masha instruktivo. Tabatin hopi posibilidat pa haña práktika komo studiante médiko i nan por a hasi parti di nan edukashon komo spesialista pa algun spesialismo na e isla. Bo por a hasi esaki tambe na e hòspital na Boneiru. Tabatin un bon organisashon.”

Segun e dòkter di pulmon e organisashon aki a bai atras pa diferente motibu kaminda e situashon finansiero di e isla ta un faktor importante. “E no ta inkorporá strukturalmente den e organisashon i e ora ei bo ta dependiente di algun fanátiko. Mester traha un brùg pa médiko hóben karibense ku ta studia na Hulanda. Un edukashon médiko kompleto lo no logra pero sí ku bo por hasi parti di bo edukashon. Esaki ta bon pa e médikonan hóben i bon pa e isla den término di konekshon i koperashon na kuido na e isla’.”

Traha ku pashènt di covid-19 Kuminsamentu di mart Daflaar a haña su promé pashènt di corona. Riba su IC tin espesialmente pashènt ‘hóben’. “E edat promedio ta 55 aña. P’esei e kantidat di morto aki probablemente ta abou.” Segun e dòkter di pulmon e fókùs aktualmente ta espesialmente riba tèst di remedi eksistente, ku posiblemente tambe por traha pa pashènt infektá ku COVID-19. E i su koleganan ta kolektá hopi dato pa esaki.

Mester di mihó komunikashon

Farahnaz Ramzan (27) di Boneiru ta traha komo dòkter di sala di enfermedat di pulmon seka Daflaar na hòspital Langeland. Ramzan ta aktivo tambe den e Asosiashon di Médiko Antiano (AMA). Lo el a preferá di traha na e islanan aki dies aña, pero esei ta difísil, e ta bisa: Bo mester spesialisá na Hulanda. Mi a pensa si di kana mi práktikanan na Kòrsou, pero e hòspital ei tin koperashon solamente ku Universidat di Groningen.”

Sí Ramzan tabata e promé ko-asistente ku a kana su temporada di práktika na hòspital di Boneiru, na e departamento di ginekologia. “Ei ta mas chikí i tin hopi ménos medio”, Ramzan ta konta. E ta haña ku for di Hulanda mester wak kuido na e islanan mihó. Boneiru ta un munisipio ekstraordinario i asina ta Hulanda ta responsabel pa kuido na e isla. Aktualmente Boneiru tin dos kaso di corona konfirmá.

“Ta difísil pa haña tur medio i trato na Boneiru. Mi ta kere ku pa loke ta e institushon di kuido mester di aktua mas rápido ku un struktura di komunikashon mihó. Ta hiba hopi pashènt Colombia pero ei idioma (spañó) por bira un problemaa. Pakiko no ta solushoná esaki den Reino?”

Mester di mas lugá di edukashon

Tòg Ramzan ke hasi mas tantu posibel pa e islanan, ounke e no por spesialisá ei. “P’esei mi ta den e Konseho di Asesoramentu di AMA. Nos ke krea mas lugá di edukashon na e islanan.”