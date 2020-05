ORANJESTAD – Tres luna despues ku e krísis di corona a kuminsá na Aruba, awor míles di famia ta dependiente di ayudo di kuminda di diferente organisashon di ayudo. Hopi hende no a haña e kompensashon Fase di gobièrnu, espesialmente pa hende ku a pèrdè nan trabou.

Daniel Tecklenburg di Cede Aruba, e fundashon ku ta kolektá sèn pa e banko di kuminda i otro proyekto di ayudo ta bisa ku na mei nan ta ferwagt di parti 5000 pakete di kuminda. “Tin boluntario ku diariamente ta kushina 250 kuminda kayente ku Krus Kòrá ta parti.”

A surgi diferente inisiativa for di siudadano manera “Ajudo na Aruba #covid19”. “Nos ta duna 5000 pa 6000 boka kuminda”, Annelot Mujires ta bisa.

No a haña kompensashon ainda

E kresementu di e ayudo ta enorme kompará ku mart i aprel. Den e lunanan ei ainda hende tabatin algu di entrada. Gobièrnu a primintí e tempu ei kaba ku hende ku haña nan mes sin entrada, por a hasi un petishon pa un kompensashon Fase di 950 florin (480 euro) pa luna. Mas ku diesun mil a mèldu, pero ménos ku mitar a haña sèn te awor.

Gobièrnu ta rekonosé ku tin problema di start. “Awor a pone 30 hende èkstra pa prosesá e fluho grandi”, segun promé minister Evelyn Wever-Croes. Pero ainda hende ta keha ku ounke ku a aprobá nan petishon ainda nan no a risibí e kompensashon.

Tin un otro problema mas, asina ta sali for di e relatonan di e organisashonnan di ayudo í di pueblo mes. Míles di hende no ta bini na remarke pa e kompensashon Fase pasobra nan tabata traha ilegal òf pasobra nan no tabatin státùs di estadia. Òf pasobra doñonan di trabou no ke koperá ku e registrashon di nan trahadónan.

‘Ta trata di sigur dies míles di hende ku no ta haña kompensashon’-Daniel Tecklenborg, direktor di Cede Aruba

“Mi tabata traha komo labadó di tayó na hotel La Cabana. Pero via un kontratista”, Odalis Hernandez ta bisa. Te awó e no a logra di haña un kompensashon via su doño di trabou ku entre tantu a sak’é pone riba kaya.

“Ta trata di sigur dies míles di hende”, Tecklenborg ta bisa. Segun e hopi hende ta sin ayudo pasobra nan tin bergwensa di nan situashon i no ta pidi ayudo.

Ganaika van der Biezen, direktor i banko di kuminda ‘Fundacion Pa Nos Comunidat’ ta bisa ku normalmente nan ta parti 200 pakete pa luna. “Esaki awor ta 2000 pa luna. Nunka Aruba no a pasa den un krísis asina.

E ta premirá ku meskos ku otro organisashon di ayudo e petishon lo sigui oumentá. “hende ta buska ayudo promé seka famia, bisiña. Pero mas largu dura mas e kranchi ei tambe ta sera.”

‘E petishon lo sigui oumentá’-Ganaika van der Biezen, direktor di Banko di Kuminda Aruba

Tecklenborg tambe ta ferwagt ku sigur te sèptèmber e kantidat di 5000 pakete di kuminda lo no baha. “Ta di spera ku na fin di aña lo bini turista, pa asina ekonomia kuminsá funshoná atrobe. Pero ainda tin e ekspektativa ku e situashon lo dura añanan promé ku nos sali for di e krísis.”