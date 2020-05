Bou di e kondishonnan aki skolnan na Kòrsou por habri atrobe Skol sekundario por habri for di 18 di mei pa alumno di èksamen.

E skolnan mester pèrkurá pa e alumnonan mas bieu ku 12 aña tene dos meter di distansha di otro pa asina por pone ménos mesa den e klas. Tin bia diesdos na lugá di trinta.

Ki dia e otro alumnonan di skol sekundario por bai skol atrobe no ta konosí. Esaki no ta parse posibel tampoko ku e regla di 2 meter.

Ta konsehá pa aktualmente duna lès digitalmente mas tantu posibel.

Skolnan básiko lo por habri entrante 18 di mei, pero siman pasá a bisa ku tur skol básiko por habri te 1 di yüni.

Skolnan privá si a habri kaba, tin di nan for di 11 di mei

Tur skol lo haña un bishita di inspekshon promé ku nan por habri.