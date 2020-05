KRALENDIJK – Boneiru entretantu a suavisá e medidanan kontra e vírùs corona. Barnan por habri atrobe. Pero e trahadónan di sèks na e kas di plaser Pachi’s Place no ta gana nada ku esaki. Ainda nan no ta pèrmití di traha. I nan no por bai Colombia bèk tampoko.

Segun Aries Felix, e eksplotadó di Pachi’s Place, Colombia ta ninga di habri nan espasio aéreo pa e muhénan. No opstante e yudansa di konsulado kolombiano. “Gobièrnu boneriano a hasi nan mihó esfuerso pa manda e damanan bèk pero Colombia ta ninga di laga nan drenta”, Felix ta bisa

E situashon ta trese e kas di plaser den problema finansiero grandi. P’esaki e doño a bati alarma for di aprel. Komo sosten di emergensia Pachi’s Place a risibí 4500 dòler pa tres luna. Segun Felix henter e suma ta kaba na awa i elektrisidat. Ta kosta nos 35.000 dòler pa luna pa tene Pachi’s Place operashonal. Nos ta den problema finansiero grandi.

E bar so por habri

Ku e suavisashon di e medidanan kontra e vírùs di corona tabata parse manera bèrdaderamente a haña un solushon pasobra nightclub na Boneiru por a habri atrobe. Pa motibu di e distansha obligatorio di 1,5 meter e trahadónan di sèks no por hasi nan trabou den e kas di plaser.

No tin deliberashon

Felix no ta di akuerdo ku esaki i ta nenga di habri su bar. Esaki el a splika gezaghèber siman pasá den un reunion. E doño di e kas di plaser ta desapuntá ku ta tuma desishon – ku tin influensha riba Pachi’s Place – sin deliberá kuné promé.

“Mi tin 29 aña ta hasi e trabou aki kaba. No por t’asina ku Gezaghèber i su konseheronan ta tuma desishon sin deliberá ku mi promé? Ta midi ku dos midí. Snèk i nightclub si por habri. Pero nos nò. Ku esaki gezaghèber ta krea un bòm”, segun Felix.