WILLEMSTAD – E petishon pa retiro masal na Santa Barbara Beach Hotèl ta un ómen pa sobrá di e sektor di hotèl na Kòrsou. Espesialmente si frontera no habri masha lihé awor.

“Si no habri e fronteranan pa turista e luna binidero aki, nos ta haña nos fòrsá di sera nos portanan pa un temporada indefiní i nos mester entregá retiru masal”, Terence van de Valk, doño di Kontiki Beach Hotel ta bisa. “Manera mas hotelero a indiká kaba, promé di yüli berdaderamente ta e deadline.” Na Kontiki Hotel aktualmente tin 372 kolaboradó ta traha.

Santa Barbara Beach Hotel ku 350 kamber i mas ku 250 empleado 1 di yüni a sera si portanan pa minimalmente un aña pa un aña i mei. Otro aña numa e hotèl ta ferwagt ku turismo lo oumentá i ku nan por habri ku kubrimentu di gastu.



’16 mil hende ta kore riesgo di pèrdè trabou’

Direktor Miles Mercera di Curaçao Hospitality & Tourism Association (CHATA) ta bisa ku otro hotèl na e isla tambe mester tuma e mésun desishon si e fronteranan no habri promé ku 1 di yüli. “Direktamente i indirektamente tin 16 mil hende ta dependé di turismo. Tur e hendenan aki ta kore e riesgo di pèrdè nan trabou i nan entrada e luna binidero.” E ta avisá pa e efekto di dominó aki.

Na e momento aki segun Robbin Vogels di Avila Beach Hotel tenementu habri di e hotèlnan no ta kubri e gastunan. “Nos ta haña algun hende, pero no ta sufisiente.”Segun e doño di hotèl e merkado lokal ta muchu chikí pa tene hotèl habrí. I e hendenan lokal no ta paga e mesun preis ku e turistanan. “Ta imposibel pa hotèl pa sobreviví na e manera aki.”

Segun e doñonan di hotèl mester tuma un desishon awor. “Bo mester por tene kuenta ku e fase di komienso”, Vogels ta splika. “No t’asina ku si nos tende ku nos por habri promé di yüli ku mésora nos tin un hotèl yen.

‘Nos no por pèrdè e temporada aki’- Terence van de Valk, doño di Kontiki Beach Hotel

Banda di esaki e apertura despues di yüli i ougùstùs ta bira mas difísil pasobra e ora ei mayoria hende na Hulanda no tin vakashon mas. “No solamente nos ta pèrdè e temporada, pero mas importante: nos ta pèrdè e lucha turístiko ku otro pais ku si a dal bai mihó. E ora ei nos no por start riba término kòrtiku i komo Kòrsou nos lo mester edifiká turismo kompletamente di nobo. Esaki lo bai dura añanan largu i lo no ta sin konsekuensha desastroso”, asina Van de Valk ta bisa.

Segun e hotelero organisashonnan responsabel mester komprondé kiko ta e otro banda di e medidanan di corona i ku si keda sin habri kompletamente na final lo tin hopi mas víktima.

“Mi ta spera ku lo realisá esaki pasobra sin ekonomia na final por ehèmpel no tin kuido di salubridat tampoko”, Van der Valk ta terminá.