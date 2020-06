KRALENDIJK – Komo ‘blue destination’ Boneiru tambe djaluna a para ketu seka World Ocean Day. Pero ta di puntra si tin algu di selebrá. E protekshon di e área di naturalesa di mas grandi i ku mas biodiversidat den Reino falta sèn.

E 7 mion euro ku gabinete hulandes poko tempu ei a pone disponibel pa protekshon di e mundu bou di laman di e munisipionan Boneiru, Saba i Sint-Eustatius parse ‘no ta yega di ningun manera’.

Un reportahe di Marit Severijnse

“Pa maneho efektivo i pa drecha e refnan di koral, aktualisá regla i lei i supervisá ku ta kumpli ku esakinan, bo ta papia di tres bia mas tantu sèn. Sigur riba tur tres e islanan”, Tadzio Bervoets, manager di Dutch Caribbean Nature Alliance, un organisashon ku ta yuda ku e maneho di parkenan i ta duna sosten na organisashonnan di naturalesa, ta bisa.

Roxanne-Liana Francisca, biólogo seka Stinapa ta konfirmá esaki. “Loke nos mester ta un kontribushon struktural. Un proyekto na eskala grandi pa drecha koral so ta kosta 2 mion kaba.”

Turismo ku ta krese ta dañino pa e ref

Den e plan di maneho nobo pa naturalesa i medio ambiente, ku poko tempu ei Tweede Kamer a aprobá, kalidat di awa ta haltu riba agènda. “Probablemente esaki ta e problema di mas grandi ku Boneiru tin den relashon ku e mundu bou di laman”, Garrett Fundakowski, kordinadó asistente na Bonaire Reef Renewal, ta konta.

No ta awa shushi so ta kousa un kalidat malu di awa, sino tambe e kantidat di turista ku ta kresiendo. “Si turismo no ta den ekilibrio ku mantenshon di naturalesa, esaki por tin un efekto negativo riba henter e mundu di bou di awa”, Kaj Schut, manager di Sea Turtle Conservation Bonaire ta konta. “Pa menta un ehèmpel simpel: hopi hende ta usa krema di solo ku oxibenzine. Esaki ta masha dañino pa e ref.”

Aktualmente DCNA den koperashon ku e stakeholdernan, ta traha na un plan di kalidat di awa. Un punto importante den esaki ta e limpiamentu di awa shushi promé ku e resultá den oséano.

Bestia di krio ku ta kana lòs ta trese shushamentu di awa

Tranké i kuminda pa bestia ta karu i komo konsekuensha tin kantidat grandi di kabritu ta kana lòs riba e isla. Ku e konsekuensha ku nan ta kome yerba, mata i palu na kosta. Esaki ta kousa eroshon i nutrimentu, bakteria i sedimento ta spula bai den laman.

Pa kombatí esaki ya pa un tempu tin un asina yamá ‘programa di kabritu’ ta kore na Boneiru. Segun e biólogo Roxanne-Liana esaki ta mas intensivo ku den e añanan anterior.

Turtuga menasá

Shushamentu di lus ta un di e menasanan ku e turtuga na Boneiru ta pasa aden. “Bou di sirkunstanshanan normal esaki ta e reflekshon di luna riba laman, pero na Te Amo beach e lusnan grandi di aeropuerto ta kondusí na un kaminda ku hopi tráfiko”, Kaj Schut di Sea Turtle Conservation Bonaire ta konta.

Kambio di klima tambe ta un prekupashon grandi. “Pasobra e superfisie di laman ta subi playanan i asina e áreanan kaminda por tin nèshi ta bira mas i mas pèrtá”, segun Kaj.